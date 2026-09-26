Zirveden Yüzde 47 Düştü, Şimdi Sıkıştı: Gümüşte Yön Bu Seviyede Belli Olacak

Ocak ayında ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gümüş, o günden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Son haftalarda ise sert düşüşün yerini yatay bir seyir aldı. Fiyat bir süredir 63 ile 66 dolar arasında gidip geliyor.

Gümüş, altından farklı olarak hem yatırım aracı hem de sanayi hammaddesi olarak kullanılıyor. Güneş panellerinden elektronik devrelere kadar geniş bir alanda talep gören metal, bu nedenle hem faiz beklentilerine hem de küresel büyüme verilerine karşı altına göre çok daha hassas bir fiyat hareketi sergiliyor.

Dünya Gazetesi'nden Murat Ali Oral'ın değerlendirmesine göre bu sıkışmanın arkasında üç temel etken var: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, ABD tahvil getirileri ve doların seyri. Tahvil faizlerinin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan gümüşü yatırımcı gözünde daha az cazip hale getiriyor. Doların değer kazanması da ABD dışındaki alıcılar için metali pahalılaştırarak talebi baskılıyor.

Teknik göstergeler de şu an için net bir sinyal vermiyor. Güçlü bir yükseliş ya da düşüş ivmesinin görülmemesi, fiyatın yerleşik bir trend içinde değil, yön arayışında olduğuna işaret ediyor.