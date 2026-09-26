Zirveden Yüzde 47 Düştü, Şimdi Sıkıştı: Gümüşte Yön Bu Seviyede Belli Olacak
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Ons gümüş, haftayı 64,30 dolar seviyesinden kapatarak dar bir bantta sıkışmaya devam etti. Piyasalarda şimdi tek bir soru konuşuluyor: Fiyat bu sıkışmadan yukarı mı çıkacak, yoksa aşağı mı kırılacak? Teknik tablo, yönün 63 ve 65 dolarlık iki kritik eşikte belli olacağını gösteriyor.
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Gümüş fiyatları yükselecek mi?
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Gümüşte yön bu seviyede belli olacak!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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