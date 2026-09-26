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Zirveden Yüzde 47 Düştü, Şimdi Sıkıştı: Gümüşte Yön Bu Seviyede Belli Olacak

Zirveden Yüzde 47 Düştü, Şimdi Sıkıştı: Gümüşte Yön Bu Seviyede Belli Olacak

Dolar Faiz
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 20:01
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Ons gümüş, haftayı 64,30 dolar seviyesinden kapatarak dar bir bantta sıkışmaya devam etti. Piyasalarda şimdi tek bir soru konuşuluyor: Fiyat bu sıkışmadan yukarı mı çıkacak, yoksa aşağı mı kırılacak? Teknik tablo, yönün 63 ve 65 dolarlık iki kritik eşikte belli olacağını gösteriyor.

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Gümüş fiyatları yükselecek mi?

Gümüş fiyatları yükselecek mi?

Ocak ayında ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gümüş, o günden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Son haftalarda ise sert düşüşün yerini yatay bir seyir aldı. Fiyat bir süredir 63 ile 66 dolar arasında gidip geliyor.

Gümüş, altından farklı olarak hem yatırım aracı hem de sanayi hammaddesi olarak kullanılıyor. Güneş panellerinden elektronik devrelere kadar geniş bir alanda talep gören metal, bu nedenle hem faiz beklentilerine hem de küresel büyüme verilerine karşı altına göre çok daha hassas bir fiyat hareketi sergiliyor.

Dünya Gazetesi'nden Murat Ali Oral'ın değerlendirmesine göre bu sıkışmanın arkasında üç temel etken var: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, ABD tahvil getirileri ve doların seyri. Tahvil faizlerinin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan gümüşü yatırımcı gözünde daha az cazip hale getiriyor. Doların değer kazanması da ABD dışındaki alıcılar için metali pahalılaştırarak talebi baskılıyor.

Teknik göstergeler de şu an için net bir sinyal vermiyor. Güçlü bir yükseliş ya da düşüş ivmesinin görülmemesi, fiyatın yerleşik bir trend içinde değil, yön arayışında olduğuna işaret ediyor.

Gümüşte yön bu seviyede belli olacak!

Gümüşte yön bu seviyede belli olacak!

Aşağı yönde en kritik seviye 63 dolar. Bu desteğin altına inilmesi halinde satışların 62,30 dolara kadar derinleşebileceği, ardından 61 dolar ve psikolojik sınır kabul edilen 60 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yukarı yönde ise ilk engel 65 dolar. Fiyatın 63 dolar desteğini koruyup 65 doların üzerine yerleşmesi durumunda sırasıyla 66,20 dolar, 67 dolar ve son dönemin zirvesi olan 67,50 dolar hedef olarak izlenecek.

Dar bantta uzun süre kalan fiyatlarda kırılmanın çoğu zaman sert bir hareketle geldiği biliniyor. Bu yüzden kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için 63 ve 65 dolar, pozisyon kararlarında izlenecek başlıca eşikler olarak öne çıkıyor.

Gümüşte kısa vadeli yönü, 63 dolar desteği ile 65 dolar direnci arasındaki mücadele belirleyecek. Yatırımcıların önümüzdeki günlerde Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları, ABD tahvil faizlerini ve dolar endeksini yakından takip etmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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