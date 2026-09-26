FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 Dönem Transfer Yasağı
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FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı geldi. FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre transfer yasağının 3 dönem olduğu bildirildi. Fenerbahçe'den ise yasakla ilgili açıklama geldi.
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FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
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Fenerbahçe'den transfer yasağına açıklama geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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