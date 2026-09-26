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FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 Dönem Transfer Yasağı

FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 Dönem Transfer Yasağı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 08:32
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FIFA'dan Fenerbahçe'ye transfer yasağı geldi. FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre transfer yasağının 3 dönem olduğu bildirildi. Fenerbahçe'den ise yasakla ilgili açıklama geldi.

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FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı geldi. Verilen transfer yasağı cezasının, ilgili ödemelerin yapılması durumunda kaldırılacağı bildirildi. FIFA yönetmeliklerine göre, cezanın kalkması için 45 gün içinde gerekli ödemenin yapılması gerekiyor.

Fenerbahçe'den transfer yasağına açıklama geldi.

Fenerbahçe'den transfer yasağına açıklama geldi.
twitter.com

'Kamuoyuna Bilgilendirme

Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir.

Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.

Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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