"Şerif" Aytek Şayan, Taşacak Bu Deniz'de Kötü Karakter Oynamanın Sırrını Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sı Aytek Şayan, dizideki rol arkadaşlarıyla konuk olduğu KAFA TV'de bu kez kötü karakter oynamanın perde arkasını anlattı. Ekranda sert yüzüyle öne çıkan oyuncuya göre kötü rolün kendine has bir keyfi var. Peki Şayan bu keyfi neye bağlıyor?
Kaynak: KAFA TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aytek Şayan'a göre kötü karakterin keyfi, o karakterin nasıl yazıldığına bağlı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şerif'i oynarken Burak Yörük'le sık sık konuştuğu konu, iki karakterin birbirine benzememesiydi.
Veterinerlikten sahneye uzanan yolculuk, ekranda sert karakterlerle devam etti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın