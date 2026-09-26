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"Şerif" Aytek Şayan, Taşacak Bu Deniz'de Kötü Karakter Oynamanın Sırrını Anlattı

"Şerif" Aytek Şayan, Taşacak Bu Deniz'de Kötü Karakter Oynamanın Sırrını Anlattı

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 08:38
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Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sı Aytek Şayan, dizideki rol arkadaşlarıyla konuk olduğu KAFA TV'de bu kez kötü karakter oynamanın perde arkasını anlattı. Ekranda sert yüzüyle öne çıkan oyuncuya göre kötü rolün kendine has bir keyfi var. Peki Şayan bu keyfi neye bağlıyor?

Kaynak: KAFA TV

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Aytek Şayan'a göre kötü karakterin keyfi, o karakterin nasıl yazıldığına bağlı.

Aytek Şayan'a göre kötü karakterin keyfi, o karakterin nasıl yazıldığına bağlı.

Dolunay Soysert'in sunduğu Ne Münasebet'e Taşacak Bu Deniz ekibiyle birlikte katılan Aytek Şayan'a masada Burak Yörük, Deniz Baysal ve Seda Soysal eşlik etti. Sohbetin bir noktasında gelen 'Kötü karakter oynamak zevk veriyor mu?' sorusu, oyuncunun en içten yanıtlarından birine dönüştü.

Şayan, cevabın önce senaryoda saklı olduğunu vurguladı. Oyuncuya göre kötü karakter iyi kurgulanmışsa oyuncuya geniş bir oyun alanı açıyor. Bu da işi çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Oyuncu o anları şu sözlerle anlattı: 'Nasıl yazıldığıyla alakalı ama tabii ki veriyor. Yani oynamak zaten veriyor ve kötü karakterde de genelde çok oyuncak olabiliyor. O da işte biraz böyle iyi kurgulanmışsa bence çok keyifli oluyor.'

Şerif'i oynarken Burak Yörük'le sık sık konuştuğu konu, iki karakterin birbirine benzememesiydi.

Şerif'i oynarken Burak Yörük'le sık sık konuştuğu konu, iki karakterin birbirine benzememesiydi.

Şayan'ın açıklamasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri Oruç'a hayat veren Burak Yörük'le ilgiliydi. İkili dizide çoğu zaman yan yana sahnelerde yer aldığı için bu konu set boyunca aralarında sık sık konuşulmuş.

'Yani biz zaten Burak'la da bunu hep yan yana olduğumuz için de çok konuştuğumuz bir konuydu bu. Bir de benzer şeyler olmamasına dikkat ettim' diyen oyuncu, iyi bir karakter oynamanın da kendisi için eğlenceli olabileceğini ekledi. Ancak son sözü yine kötü karakterden yana oldu: 'Kötüde bence şey var. Keyif var.'

Veterinerlikten sahneye uzanan yolculuk, ekranda sert karakterlerle devam etti.

Veterinerlikten sahneye uzanan yolculuk, ekranda sert karakterlerle devam etti.

Aytek Şayan için kötü karakter yeni bir alan değil. İsimsizler'deki Bozan Erol ve Diriliş Ertuğrul'daki Lais gibi rollerle tanınan oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Kübra gibi yapımlarda da yer aldı.

TRT 1'in Trabzon'da çekilen dizisi Taşacak Bu Deniz ise ilk sezonunda reytinglerde zirveyi kimseye bırakmadı. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı yapım 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanırken, Şerif'in yeni sezonda nasıl bir yol izleyeceği de merakla bekleniyor.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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