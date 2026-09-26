"Şerif" Aytek Şayan, Taşacak Bu Deniz'de Kötü Karakter Oynamanın Sırrını Anlattı

Dolunay Soysert'in sunduğu Ne Münasebet'e Taşacak Bu Deniz ekibiyle birlikte katılan Aytek Şayan'a masada Burak Yörük, Deniz Baysal ve Seda Soysal eşlik etti. Sohbetin bir noktasında gelen 'Kötü karakter oynamak zevk veriyor mu?' sorusu, oyuncunun en içten yanıtlarından birine dönüştü.

Şayan, cevabın önce senaryoda saklı olduğunu vurguladı. Oyuncuya göre kötü karakter iyi kurgulanmışsa oyuncuya geniş bir oyun alanı açıyor. Bu da işi çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Oyuncu o anları şu sözlerle anlattı: 'Nasıl yazıldığıyla alakalı ama tabii ki veriyor. Yani oynamak zaten veriyor ve kötü karakterde de genelde çok oyuncak olabiliyor. O da işte biraz böyle iyi kurgulanmışsa bence çok keyifli oluyor.'