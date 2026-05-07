Kadıköy Barlar Sokağı Mekanları - Güncel Liste 2026

Kadıköy'de mekan seçimi, o akşamki ruh halinize göre şekillenir. İşte eğlence tarzınız ve bir mekandan beklentilerinize göre tercih edebileceğiniz Kadıköy'ün en iyi durakları:

Canlı Müzik Yapan Barlar: Kadıköy'ün Ses Dolu Adresleri

Kadıköy’ün gece hayatı, sokaklara taşan melodilerle hayat bulur. Rock'tan caza, bağımsız sahnelerden profesyonel konser alanlarına kadar geniş bir yelpazede performans sunan bu mekanlar, müziği sadece bir fon değil, gecenin ana odağı haline getiriyor. İşte semtin akustiği en güçlü durakları:

- Arkaoda

Kadife Sokak'ın en köklü duraklarından biridir. Alternatif müzik seçkileri ve DJ performanslarıyla bilinen mekan, özellikle arka bahçesiyle meşhurdur. 2026'da da bağımsız sahnenin kalbi burada atmaya devam ediyor. Disiplinlerarası sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan Arkaoda, 'cool' duruşundan taviz vermiyor.

Adres: Caferağa, Kadife Sok. No: 18/A, 34710 Kadıköy/ İstanbul

Instagram: @arkaoda

- Karga Kadıköy

Sanat ve müziği harmanlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Loş atmosferi ve kendine has dekorasyonuyla mistik bir hava sunuyor. Özellikle yerli alternatif grupların canlı performanslarını dinlemek için en doğru adres.

Adres: Caferağa, Kadife Sk. No: 16 34710, Kadıköy/ İstanbul

Instagram: @kargakadıköy

- Dorock XL

Kadıköy’ün en büyük kapalı konser alanlarından biridir. Profesyonel ses sistemi ve geniş sahnesiyle büyük grupları ağırlar. Rock müzikten pop-rock’a uzanan geniş bir yelpazesi vardır. Kalabalık gruplar için geniş dans alanları sunan mekan, enerjisi en yüksek noktalardan biridir.

Adres: Caferağa, Neşet Ömer Sokak No: 3/C, Kadıköy / İstanbul, 34710

Instagram: @dorockxl

- Ağaç Ev Kadıköy

Blues ve Rock’n Roll tutkunlarının vazgeçilmezidir. Samimi, ahşap ağırlıklı dekorasyonuyla sıcak bir mahalle barı hissi verir. Haftanın hemen her günü profesyonel müzisyenlerin sahne aldığı mekan, müzik kalitesinden ödün vermeyenlerin favorisidir.

Adres: Osmanağa Mah. Serasker Cad. Osmancık Sk. No: 13B Altıyol, Kadıköy/ Istanbul, 34433

Instagram: @agacevkadikoy

- Ayı Pub & Disko

Kadıköy’ün en dinamik noktalarından biri olan Ayı Disko, sadece bir pub değil, semtin en hareketli canlı müzik duraklarından biridir. Haftanın belirli günlerinde sahne alan yerli gruplar ve performans sanatçılarıyla rock’tan pop-rock’a geniş bir yelpazede müzik ziyafeti sunar.

Adres: Albay Faik Sözdener Cad. No: 5/A, Kadıköy/ İstanbul, Turkey

Instagram: @ayidisko

Craft Bira ve Özel İçki Sunan Barlar: Kadıköy'ün Butik Seçenekleri

Standart içecek menülerinden sıkılanlar ve damağını yeni aromalarla tanıştırmak isteyenler için Kadıköy harika bir seçim. Butik bira üreticilerinin özel seçkilerinden, dünya standartlarındaki malt içeceklere kadar en seçkin içecekleri bulabileceğiniz, uzmanlaşmış mekanları aşağıda bulabilirsiniz:

- Belfast Irish Pub

Gerçek bir İrlanda barı deneyimi sunan mekan, fıçı içecek çeşitliliğiyle öne çıkar. Samimi dekorasyonu ve her daim taze tutulan bira musluklarıyla müdavimi boldur.

Adres: Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. 28/A Kadıköy/ İstanbul, 34710

Instagram: @belfastirishpubistanbul

- Zeplin Pub & Delicatessen

Avrupa’nın en iyi biralarını, şık bir gastro-pub atmosferinde sunar. Kaliteli servis anlayışı ve butik içecek seçenekleriyle sofistike bir akşam geçirmek isteyenler için idealdir. Yanında sunulan şarküteri tabakları içki kalitesini tamamlar.

Adres: Fenerbahçe Mahallesi Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, İstanbul, 34726

Instagram: @zeplinpub

- Revolte Pub

Farklı kokteyller ve nadir bulunan içki markalarıyla dikkat çeken Revolte, özellikle damak tadına düşkün olanlar için bir keşif noktasıdır. Modern tasarımı ve özgün içecek sunumları, mekanı rakiplerinden ayırır.

Adres: Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sok. 13/A, Kadıköy/ İstanbul, 00034

Instagram: @revoltepub

- Tarantula Pub

Kadife Sokak’ın en eski barlarından olan Tarantula, rock müzik eşliğinde geniş içki menüsüyle bilinir. Klasik bir rock bar atmosferini, genişletilmiş içecek menüsüyle birleştiren mekan, 'eski Kadıköy' ruhunu yaşatır.

Adres: Caferağa, Mühürdar Cad. & Güneşli Bahçe Sokak 50/1, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @tarantulapub

Yemekli Bar Deneyimi: Hem Atıştır Hem İç Kadıköy'de

İyi bir akşamın anahtarı, kaliteli bir içkinin yanına eşlik eden doğru lezzetlerdir. 'Sadece atıştırmak yetmez' diyenler için tasarlanan bu mekanlar, mutfak disiplinini bar kültürüyle harmanlayarak ortaya doyurucu ve gurme bir deneyim çıkarıyor. Hem karnınızı doyurup hem de içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz en iyi adresler şunlar:

- Kült Kadıköy

Caferağa’nın dokusuna sadık kalan bu adres; sadece bir bar değil, aynı zamanda bir performans ve dayanışma alanı. Haftalık programlarında stand-up gecelerinden akustik konserlere, DJ setlerinden tematik partilere kadar çok geniş bir yelpaze sunuyor. Samimi ve yüksek tavanlı mimarisi, kendinizi bir barın ötesinde, yaşayan bir sanat platformunda gibi hissetmenizi sağlıyor. Kadıköy’ün o meşhur entelektüel ama bir o kadar da eğlenceli ruhunu arıyorsanız, Kült kesinlikle doğru durak.

Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. 28/A Kadıköy/ İstanbul, 34710

Instagram: @kultkadikoy

- Mathilda’s Cocktail Bar

Sadece bir kokteyl barı değil, aynı zamanda yaratıcı atıştırmalıkların adresidir. Kokteyllerle eşleşen özel reçeteli tabakları, gastronomi meraklılarını tatmin edecek düzeydedir. Şık ve modern bir iç mimariye sahiptir.

Adres: Caferağa, Sakız Sok. No: 10/A, 34710 Kadıköy/ İstanbul

Instagram: @mathildascocktailbar

- Viktor Levi Şarap Evi

Tarihi atmosferi ve huzurlu bahçesiyle şarap severlerin sığınağıdır. Kendi üretimleri olan içeceklerin yanında sunulan steak ve makarna çeşitleri, burayı tam bir restoran-bar deneyimine dönüştürür. Romantik buluşmalar için bire birdir.

Adres: Caferağa Mahallesi Moda Caddesi Damacı Sokak No: 4 Kadiköy/ İstanbul

Instagram:@viktorlevimoda

- Komünite Kadıköy

Sosyalleşmeyi odak noktasına alan Komünite, zengin mutfağı ve geniş bira menüsüyle bilinir. Paylaşımlı tabakları, kalabalık arkadaş grupları için oldukça doyurucudur. Canlı ve dinamik bir yemekli bar deneyimi sunar.

Adres: Terminal Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi No: 2/3, Kadıköy 34722

Instagram: @komunitesocial

- Shvili - Georgian Bistro

Gürcü mutfağının en iyi örneklerini Kadıköy’e taşır. Hachapuri ve Hinkal gibi eşsiz lezzetlerin yanında sundukları şaraplar ve yerel içecekler, sıradan bir bar gecesini unutulmaz bir lezzet yolculuğuna dönüştürür.

Adres: Hasanpaşa, Kurbağlıdere Cd. no:2/6 iç kapı no:6, Kadıköy 34722

Instagram: @shvili.tr

- Thales Cafe

Kadıköy’ün en köklü ve merkezi mekanlarından biri olan Thales, geniş iç ve dış mekanıyla günün her saati dolup taşar. Dünya mutfağından seçkin örnekler sunan zengin menüsü, özellikle doyurucu ana yemekleri ve paylaşımlı atıştırmalıklarıyla bar konseptini bir üst seviyeye taşır. Hem iş çıkışı bir şeyler atıştırmak hem de geniş bir içecek seçkisi eşliğinde uzun akşam yemekleri yemek isteyenler için semtin en bilindik duraklarından biridir.

Adres: Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. 28/A Kadıköy/ İstanbul, 34710

Instagram: @thalescafe