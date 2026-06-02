Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi’den Lewandowski’ye Astronomik Teklif
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Fenerbahçe’de bu hafta sonu yapılacak genel kurulda Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkan olmak için yarışacak. Başkan adaylarından Hakan Safi, yarın anlaşmaya vardığı oyuncuyu açıklayacağını duyurmuştu. TRT Spor’da yer alan habere göre Safi, Barcelona ile sözleşmesi biten golcü oyuncu Robert Lewandowski ile her konuda anlaştı. Polonya basını ise Lewandowski’ye yapılan teklifin yıllık 20 milyon euro olduğunu iddia etti.
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Fenerbahçe’de kıyasıya geçmesi beklenen başkanlık yarışına sayılı günler kaldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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