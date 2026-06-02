Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi’den Lewandowski’ye Astronomik Teklif

Başkan olmak için Aziz Yıldırım ile yarışacak Hakan Safi’nin, bu sezon Barcelona ile yollarını ayıran 37 yaşındaki yıldız golcü Lewandowski ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Polonyalı yıldızın temsilcisi ile yapılan toplantıda 1+1 yıllık sözleşmenin detayları görüşüldü.

Polonya basını ise Lewandowski’ye yapılan teklifin yıllık 20 milyon euro maaş olduğunu iddia etti. Polonyalı golcüye Suudi Arabistan ve ABD'den de teklifler olduğu belirtiliyor.

Öte yandan golcü oyuncunun eşi Anna Lewandowska da sosyal medyada kendisine sorulan, “Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?” sorusuna, “Türkiye olacak.” sözleriyle cevap vermişti.