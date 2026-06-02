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Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi’den Lewandowski’ye Astronomik Teklif

Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi’den Lewandowski’ye Astronomik Teklif

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 23:25
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Fenerbahçe’de bu hafta sonu yapılacak genel kurulda Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkan olmak için yarışacak. Başkan adaylarından Hakan Safi, yarın anlaşmaya vardığı oyuncuyu açıklayacağını duyurmuştu. TRT Spor’da yer alan habere göre Safi, Barcelona ile sözleşmesi biten golcü oyuncu Robert Lewandowski ile her konuda anlaştı. Polonya basını ise Lewandowski’ye yapılan teklifin yıllık 20 milyon euro olduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe’de kıyasıya geçmesi beklenen başkanlık yarışına sayılı günler kaldı.

Fenerbahçe’de kıyasıya geçmesi beklenen başkanlık yarışına sayılı günler kaldı.

Başkan olmak için Aziz Yıldırım ile yarışacak Hakan Safi’nin, bu sezon Barcelona ile yollarını ayıran 37 yaşındaki yıldız golcü Lewandowski ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Polonyalı yıldızın temsilcisi ile yapılan toplantıda 1+1 yıllık sözleşmenin detayları görüşüldü.

Polonya basını ise Lewandowski’ye yapılan teklifin yıllık 20 milyon euro maaş olduğunu iddia etti. Polonyalı golcüye Suudi Arabistan ve ABD'den de teklifler olduğu belirtiliyor.

Öte yandan golcü oyuncunun eşi Anna Lewandowska da sosyal medyada kendisine sorulan, “Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?” sorusuna, “Türkiye olacak.” sözleriyle cevap vermişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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