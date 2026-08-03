Meclis'e Giden İlginç Talepler: “İstanbul Kışlık Başkent Olsun, Memurlar 4 Gün Çalışsın”
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında sunulan binlerce başvuru, vatandaşın birbirinden ilginç ve çarpıcı taleplerini gözler önüne serdi. İstanbul'un kışlık başkent ilan edilmesinden, kamusal alanda cep telefonu hoparlörünün yasaklanmasına ve bedelli askerlikte FPV dron eğitimine kadar uzanan pek çok sıra dışı istek meclis gündemine taşındı.
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TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Temmuz ayında Komisyona iletilen başvuruların 207'si kadınlar tarafında yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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