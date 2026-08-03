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Meclis'e Giden İlginç Talepler: “İstanbul Kışlık Başkent Olsun, Memurlar 4 Gün Çalışsın”

Meclis'e Giden İlginç Talepler: “İstanbul Kışlık Başkent Olsun, Memurlar 4 Gün Çalışsın”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 09:47
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında sunulan binlerce başvuru, vatandaşın birbirinden ilginç ve çarpıcı taleplerini gözler önüne serdi. İstanbul'un kışlık başkent ilan edilmesinden, kamusal alanda cep telefonu hoparlörünün yasaklanmasına ve bedelli askerlikte FPV dron eğitimine kadar uzanan pek çok sıra dışı istek meclis gündemine taşındı.

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TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Temmuz ayında Komisyona iletilen başvuruların 207'si kadınlar tarafında yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Temmuz ayında Komisyona iletilen başvuruların 207'si kadınlar tarafında yapıldı.

Komisyonun aylık faaliyet raporuna göre, başvuruların önemli bölümünü çalışma ve sosyal güvenlik alanları oluşturdu. En fazla dilekçe ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den gönderildi.

Komisyona iletilen başvurular arasında kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık şekilde konuşulmasının yasaklanması talebi öne çıktı. Başvurular arasından en çok dikkat çeken bir diğer başvuru ise İstanbul'ın kışlık başkent olması talebiydi. 

Bunun yanı sıra öne çıkan bir diğer talepler şu şekilde:

Cep telefonu hoparlörü: Kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık şekilde konuşulmasının yasaklanması talep edildi.

AVM'lerin çalışma günleri: AVM'lerin pazar günleri kapalı olması önerildi.

Kamu personelinin çalışma süresi: Kamu personelinin haftada 4 gün çalışması yönünde öneri sunuldu.

Annelere asgari ücret: Annelere asgari ücret verilmesi talep edildi.

Çocuk başına destek: Çocuk başına asgari ücret düzeyinde destek sağlanması önerildi.

Bedelli askerlik eğitimi: Bedelli askerlik eğitimine isteğe bağlı insansız hava sistemleri ve FPV dron kullanım modülü eklenmesi talep edildi.

Okul bahçeleri: Okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarına açılması istendi.

Özel dedektiflik şirketleri: Özel dedektiflik şirketlerinin yasaklanması talep edildi.

Seçmenlerin oy hakkı: Seçimlerde seçmenlere yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi istendi.

Yazlık ve kışlık başkent: İstanbul'un kışlık, Ankara'nın ise yazlık başkent yapılması önerildi.

Sivri uçlu bıçaklar: Sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması talep edildi.

Başlık parası: Başlık parası uygulamasına son verilmesi istendi.

Kamu personeli alımları: Kamu personeli alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması önerildi.

Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımı: Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, duyuru ve bilgilendirmelerin resmi internet siteleri ile yerli dijital platformlar üzerinden yapılması istendi.

Ege yerine Efe ismi önerisi: Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi istendi.

Afet durumlarında kiraların sabit tutulması: Ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması talep edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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