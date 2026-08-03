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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Tutuklandı!

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Tutuklandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 06:53
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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 40 kişi tutuklandı.

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Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutulandı.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutulandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, sevk edilen kişilerden aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ının tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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