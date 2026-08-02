Evliliğe En Uzak Duran 3 Burç Açıklandı

İkizler burcu değişken yapısıyla bilinir. Fikirleri, ilgi alanları ve yaşamdan beklentileri zaman içinde hızla değişebilir. Bu durum da ömür boyu sürecek bir bağlılık fikrine temkinli yaklaşmalarına neden olabilir.

İkizler için ilişkide zihinsel uyum ve sürekli iletişim büyük önem taşır. Rutinleşen ilişkiler onları kolayca sıkabilir. Bu nedenle evlilik kararını aceleyle almak yerine uzun süre partnerini tanımayı tercih ederler. Kendilerini gerçekten anlayan biriyle karşılaştıklarında ise evlilikten kaçınmaları için bir neden kalmayabilir.