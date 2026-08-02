Evliliğe En Uzak Duran 3 Burç Açıklandı
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Kimileri çocukluğundan beri düğün hayali kurarken, kimileri için evlilik hayatın olmazsa olmazı değil. Astrolojiye göre bunun arkasında burçların karakteristik özellikleri de etkili olabiliyor. Elbette herkes doğum haritasının tamamıyla değerlendirilmeli; yalnızca Güneş burcuna bakarak kesin yargılara varmak doğru değil. Ancak bazı burçlar, özgürlüklerine düşkün yapıları ve ilişkilere bakış açıları nedeniyle evliliğe diğerlerinden daha mesafeli olabiliyor. İşte astrolojide evliliğe en uzak durduğu söylenen 3 burç...
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Kova Burcu
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Yay Burcu
İkizler Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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