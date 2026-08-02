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Evliliğe En Uzak Duran 3 Burç Açıklandı

Evliliğe En Uzak Duran 3 Burç Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 23:57
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Kimileri çocukluğundan beri düğün hayali kurarken, kimileri için evlilik hayatın olmazsa olmazı değil. Astrolojiye göre bunun arkasında burçların karakteristik özellikleri de etkili olabiliyor. Elbette herkes doğum haritasının tamamıyla değerlendirilmeli; yalnızca Güneş burcuna bakarak kesin yargılara varmak doğru değil. Ancak bazı burçlar, özgürlüklerine düşkün yapıları ve ilişkilere bakış açıları nedeniyle evliliğe diğerlerinden daha mesafeli olabiliyor. İşte astrolojide evliliğe en uzak durduğu söylenen 3 burç...

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Kova Burcu

Kova Burcu

Kova burcu denildiğinde akla ilk gelen özelliklerden biri özgürlük ihtiyacıdır. Kendi alanına sahip olmayı seven Kovalar, hayatlarının belirli kurallarla sınırlandırılmasından hoşlanmaz. Bu nedenle evlilik fikrine sıcak bakmaları zaman alabilir.

Bir ilişki içinde mutlu olsalar bile, bireyselliklerini kaybetmek istemezler. Geleneksel evlilik kalıpları yerine karşılıklı güvene ve özgürlüğe dayalı birliktelikleri tercih ederler. Kendilerini baskı altında hissettiklerinde ilişkiden uzaklaşmaları da olasıdır.

Yay Burcu

Yay Burcu

Maceracı ruhuyla tanınan Yay burcu için hayat, keşfedilecek yeni deneyimlerden ibarettir. Sürekli hareket halinde olmayı seven Yaylar, uzun vadeli sorumluluk gerektiren evlilik konusunda zaman zaman çekimser davranabilir.

Özgürce seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak ve spontane kararlar almak onlar için oldukça önemlidir. Bu yüzden erken yaşta evlilik fikri çoğu Yay burcuna cazip gelmeyebilir. Doğru kişiyle karşılaştıklarında evlenebilirler ancak bunu kendi istekleri ve doğru zaman geldiğinde yapmayı tercih ederler.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler burcu değişken yapısıyla bilinir. Fikirleri, ilgi alanları ve yaşamdan beklentileri zaman içinde hızla değişebilir. Bu durum da ömür boyu sürecek bir bağlılık fikrine temkinli yaklaşmalarına neden olabilir.

İkizler için ilişkide zihinsel uyum ve sürekli iletişim büyük önem taşır. Rutinleşen ilişkiler onları kolayca sıkabilir. Bu nedenle evlilik kararını aceleyle almak yerine uzun süre partnerini tanımayı tercih ederler. Kendilerini gerçekten anlayan biriyle karşılaştıklarında ise evlilikten kaçınmaları için bir neden kalmayabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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