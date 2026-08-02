Zeki İnsanların Telefonlarında Asla Göremeyeceğiniz 7 Dijital Alışkanlık
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Akıllı telefonlarımız günün büyük bölümünde elimizden düşmüyor. Ancak uzmanlara göre asıl farkı yaratan, telefona ne kadar sahip olduğumuz değil onu nasıl kullandığımız. Dikkatini daha iyi yöneten, üretkenliğini koruyan ve dijital dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kuran kişilerin benimsediği bazı ortak alışkanlıklar var. Üstelik bunların hiçbiri karmaşık yöntemler gerektirmiyor. Bilimsel araştırmaların da desteklediği bu küçük değişiklikler, hem ekran süresini kontrol altına almaya hem de günlük hayatta daha verimli olmaya yardımcı olabiliyor.
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Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak uzmanlara göre önemli olan hangi modeli kullandığınız değil, onu nasıl kullandığınız.
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İşte Zeki İnsanların En Önemli 7 Dijital Alışkanlığı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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