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Zeki İnsanların Telefonlarında Asla Göremeyeceğiniz 7 Dijital Alışkanlık

Zeki İnsanların Telefonlarında Asla Göremeyeceğiniz 7 Dijital Alışkanlık

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 23:17
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Akıllı telefonlarımız günün büyük bölümünde elimizden düşmüyor. Ancak uzmanlara göre asıl farkı yaratan, telefona ne kadar sahip olduğumuz değil onu nasıl kullandığımız. Dikkatini daha iyi yöneten, üretkenliğini koruyan ve dijital dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kuran kişilerin benimsediği bazı ortak alışkanlıklar var. Üstelik bunların hiçbiri karmaşık yöntemler gerektirmiyor. Bilimsel araştırmaların da desteklediği bu küçük değişiklikler, hem ekran süresini kontrol altına almaya hem de günlük hayatta daha verimli olmaya yardımcı olabiliyor.

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Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak uzmanlara göre önemli olan hangi modeli kullandığınız değil, onu nasıl kullandığınız.

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak uzmanlara göre önemli olan hangi modeli kullandığınız değil, onu nasıl kullandığınız.

Dikkatini daha iyi yöneten, işlerini daha verimli planlayan ve üretkenliğini koruyan insanların telefonlarında dikkat çeken bazı ortak alışkanlıklar bulunuyor. Üstelik bunların hiçbiri pahalı uygulamalar ya da gizli özellikler değil. Bilimsel araştırmaların da desteklediği bu küçük değişiklikler, telefonun sizi yönetmesi yerine sizin telefonu yönetmenizi sağlıyor.

İşte Zeki İnsanların En Önemli 7 Dijital Alışkanlığı

İşte Zeki İnsanların En Önemli 7 Dijital Alışkanlığı

1. Bildirim yağmuruna izin vermiyorlar

Telefon ekranının her birkaç dakikada bir yanması, fark etmesek de beynimizi sürekli bölüyor. Bir mesaj sesi ya da sosyal medya bildirimi geldiğinde dikkatin yeniden toparlanması düşündüğümüzden daha uzun sürebiliyor. Bu yüzden odaklanma becerisi yüksek kişiler, bildirimlerini mümkün olduğunca sınırlandırıyor. Mesajlaşma ve bankacılık gibi gerçekten gerekli uygulamalar dışında çoğu bildirimi kapatıyor, e-postalarını ise gün içinde belirledikleri saatlerde kontrol etmeyi tercih ediyor.

2. Sosyal medya uygulamalarını göz önünde tutmuyorlar

Telefonu her açışta Instagram ya da TikTok simgesini görmek, çoğu zaman farkında olmadan o uygulamaya girmemize neden oluyor. Beynimiz, sürekli karşılaştığı görsel ipuçlarına otomatik tepki verme eğiliminde. Bu nedenle üretken insanlar sosyal medya uygulamalarını ana ekrandan kaldırıyor ya da klasörlerin içine taşıyor. İlk sayfada ise takvim, notlar, haritalar veya yapılacaklar listesi gibi gerçekten işlerine yarayan uygulamalar yer alıyor.

3. Güne telefonla başlamıyorlar

Birçok kişi sabah gözünü açar açmaz telefona uzanıyor. Ancak uzmanlar bunun güne stresle başlamaya neden olabileceğini söylüyor. Gelen mesajlar, haberler ya da sosyal medya akışı daha gün başlamadan zihni meşgul ediyor. Bu yüzden dikkat yönetimi konusunda başarılı kişiler, ilk dakikalarını telefon yerine kendilerine ayırıyor. Bir bardak su içmek, kısa bir yürüyüş yapmak ya da günün planını gözden geçirmek onlar için çok daha öncelikli.

4. Telefonlarında gereksiz uygulama biriktirmiyorlar

Aylarca hiç açılmayan uygulamalar sadece depolama alanını değil, zihinsel düzeni de olumsuz etkiliyor. Sürekli karşılaşılan onlarca simge, fark edilmese bile karar verme sürecini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle telefonunu bilinçli kullanan kişiler belirli aralıklarla uygulamalarını gözden geçiriyor, ihtiyaç duymadıklarını siliyor ve kalanları düzenli klasörler hâline getiriyor. Daha sade bir ekranın dikkat dağınıklığını azalttığı düşünülüyor.

5. Ekran sürelerini tahmin etmiyor, gerçekten kontrol ediyorlar

'Bugün çok telefon kullanmadım.' cümlesi çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Çünkü insanlar ekran başında geçirdikleri süreyi olduğundan daha az hatırlama eğiliminde. Verimli insanlar ise tahmin etmek yerine ekran süresi raporlarını inceliyor. Hangi uygulamanın saatlerini çaldığını görüyor, gerekirse günlük kullanım sınırı koyarak dijital alışkanlıklarını kontrol altında tutuyor.

6. Çalışırken telefonu sürekli yanlarında tutmuyorlar

Telefon sessizde olsa bile masanın üzerinde durması bile dikkati dağıtabiliyor. Araştırmalar, telefonun yalnızca görünür olmasının bile zihinsel performansı etkileyebildiğini gösteriyor. Bu yüzden odak gerektiren işlerde çalışan kişiler telefonlarını çekmeceye koyuyor, ekranını ters çeviriyor ya da başka bir odada bırakıyor. Böylece sürekli 'Acaba bir bildirim geldi mi?' düşüncesinden uzak kalabiliyorlar.

7. Boş kaldıkları her an telefona sarılmıyorlar

Asansör beklerken, sırada dururken ya da birkaç dakikalık boşluk yakaladığımızda elimizin otomatik olarak telefona gitmesi artık oldukça yaygın. Oysa uzmanlar, beynin zaman zaman hiçbir uyarana maruz kalmamasının yaratıcılığı ve problem çözme becerisini desteklediğini söylüyor. Bu nedenle dikkat yönetimi güçlü kişiler, her sessiz anı ekranla doldurmak yerine çevrelerini gözlemlemeyi, düşünmeyi ya da sadece kısa bir mola vermeyi tercih ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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