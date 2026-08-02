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Gazeteci Ertuğrul Özkök Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Ertuğrul Özkök Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan Soruşturma Başlatıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 21:38
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlattı. Özkök’ün programdaki sözleri sosyal medyada gündem olurken, soruşturmanın detayları merak konusu oldu.

Kaynak: Burak Doğan

Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/208...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Özkak hakkında katıldığı bir programdaki beyanları nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Özkak hakkında katıldığı bir programdaki beyanları nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Muhabir Burak Doğan'ın X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün canlı yayında Cumhurbaşkanı hakkında bazı ifadeler kullandığı görülüyor.

Bahsi geçen canlı yayın:

Canlı yayında, 'Yani, bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bu bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. Ve uzun sürede olamazsın.' dediği görülüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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