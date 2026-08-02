Gazeteci Ertuğrul Özkök Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan Soruşturma Başlatıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://x.com/doganburak29/status/208...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlattı. Özkök’ün programdaki sözleri sosyal medyada gündem olurken, soruşturmanın detayları merak konusu oldu.
Kaynak: Burak Doğan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Özkak hakkında katıldığı bir programdaki beyanları nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahsi geçen canlı yayın:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın