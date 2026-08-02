Gazeteci Ertuğrul Özkök Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan Soruşturma Başlatıldı

Canlı yayında, 'Yani, bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bu bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. Ve uzun sürede olamazsın.' dediği görülüyor.