15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Satrançta Dünya Gençler Sıralamasında 1. Sıraya Yükseldi

Peki, bu başarının büyüklüğünü gösteren ELO tam olarak ne anlama geliyor? ELO, satranç oyuncularının yetenek seviyelerini objektif olarak ölçen uluslararası bir derecelendirme sistemidir. Oyuncuların aldıkları galibiyet, mağlubiyet veya beraberliklere göre anlık olarak güncellenen bu puanlar, sporcuların dünya sıralamasını ve 'büyükusta' gibi prestijli unvanları kazanma sürecini belirler. Satranç dünyasında 2700 ELO barajını aşan oyuncular ise 'Süper Büyükusta' (Super Grandmaster) olarak adlandırılır. Yağız Kaan, bu seçkin kulübe giren en genç isim olarak şimdiden adını efsanelerin arasına yazdırdı.