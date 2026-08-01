15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Satrançta Dünya Gençler Sıralamasında 1. Sıraya Yükseldi
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Türk satranç dünyasının mucize çocuğu Yağız Kaan Erdoğmuş, kariyerinde tarihi bir başarıya daha imza attı. Henüz 15 yaşında büyükusta (GM) unvanına sahip olan genç yetenek, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) Ağustos 2026 dünya sıralamasında, son dünya şampiyonu Hindistanlı Gukesh Dommaraju’yu geride bırakarak 20 yaş altı gençler (juniors) kategorisinde dünya bir numarası oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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