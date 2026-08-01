article/comments
article/share
Haberler
Gündem
15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Satrançta Dünya Gençler Sıralamasında 1. Sıraya Yükseldi

15 Yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Satrançta Dünya Gençler Sıralamasında 1. Sıraya Yükseldi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 23:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk satranç dünyasının mucize çocuğu Yağız Kaan Erdoğmuş, kariyerinde tarihi bir başarıya daha imza attı. Henüz 15 yaşında büyükusta (GM) unvanına sahip olan genç yetenek, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) Ağustos 2026 dünya sıralamasında, son dünya şampiyonu Hindistanlı Gukesh Dommaraju’yu geride bırakarak 20 yaş altı gençler (juniors) kategorisinde dünya bir numarası oldu.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Yaşındaki Gençten Rekorları Altüst Eden Başarı

15 Yaşındaki Gençten Rekorları Altüst Eden Başarı

Müthiş bir ivmeyle yükselişini sürdüren Erdoğmuş, ulaştığı 2716 ELO puanıyla 2703 puandaki rakibi Gukesh'i zirveden indirmeyi başardı. Satranç tarihinde 2600 ve 2700 ELO barajlarını aşan en genç sporcu unvanını elinde bulunduran Türk büyükusta, son bir yılda tam 61 basamak birden tırmandı. Bu olağanüstü performans, onu genel dünya sıralamasında da 27’nci sıraya kadar taşıdı. Erdoğmuş’un geride bıraktığı Gukesh ise 18 yaşındayken tarihin en genç dünya şampiyonu olarak satranç tarihine geçmişti.

Satrancın Metrik Terimi: ELO Nedir?

Satrancın Metrik Terimi: ELO Nedir?

Peki, bu başarının büyüklüğünü gösteren ELO tam olarak ne anlama geliyor? ELO, satranç oyuncularının yetenek seviyelerini objektif olarak ölçen uluslararası bir derecelendirme sistemidir. Oyuncuların aldıkları galibiyet, mağlubiyet veya beraberliklere göre anlık olarak güncellenen bu puanlar, sporcuların dünya sıralamasını ve 'büyükusta' gibi prestijli unvanları kazanma sürecini belirler. Satranç dünyasında 2700 ELO barajını aşan oyuncular ise 'Süper Büyükusta' (Super Grandmaster) olarak adlandırılır. Yağız Kaan, bu seçkin kulübe giren en genç isim olarak şimdiden adını efsanelerin arasına yazdırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın