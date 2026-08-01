Uzman Dermatolog Anlattı: Sosyal Medyada Viral Olan Güneş Maskeleri Gerçekten Gerekli mi?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yine güneş kremi tartışmaları da başladı. Bir tarafta güneşin tadını çıkarıp bronzlaşmayı cildin sağlıklı bir ışıltısı olarak görenler, diğer tarafta ise tepeden tırnağa kapanıp güneş ışınlarından kaçmayı bir yaşam felsefesi haline getirenler var. Özellikle Uzak Doğu'dan yayılan ve yüzü tamamen kapatan UV korumalı maskeler, özel eldivenler ve abartılı kıyafetler son dönemde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Cildimizi zararlı ışınlardan korumak isterken ipin ucunu kaçırıp kaçırmadığımız ise büyük bir merak konusu. Peki, cilt sağlığımızı korumak için gerçekten bu kadar radikal önlemlere ihtiyacımız var mı, yoksa krem yeterli mi?

Dr. Tuba Güleç, sosyal medyada viral olan bu aşırı korunma trendlerini ve cildin güneşle olan ilişkisini ve merak edilen tüm soruları uzmanına sordu. Arkadaşı Dermatolog Dr. Emre Kaynak ile bir video çeken Güleç, 'Güneşten bu kadar korkmaya gerek var mı?' diyerek konuyu uzmanından aktardı.

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