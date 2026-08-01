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Uzman Dermatolog Anlattı: Sosyal Medyada Viral Olan Güneş Maskeleri Gerçekten Gerekli mi?

Uzman Dermatolog Anlattı: Sosyal Medyada Viral Olan Güneş Maskeleri Gerçekten Gerekli mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 23:55

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yine güneş kremi tartışmaları da başladı. Bir tarafta güneşin tadını çıkarıp bronzlaşmayı cildin sağlıklı bir ışıltısı olarak görenler, diğer tarafta ise tepeden tırnağa kapanıp güneş ışınlarından kaçmayı bir yaşam felsefesi haline getirenler var. Özellikle Uzak Doğu'dan yayılan ve yüzü tamamen kapatan UV korumalı maskeler, özel eldivenler ve abartılı kıyafetler son dönemde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Cildimizi zararlı ışınlardan korumak isterken ipin ucunu kaçırıp kaçırmadığımız ise büyük bir merak konusu. Peki, cilt sağlığımızı korumak için gerçekten bu kadar radikal önlemlere ihtiyacımız var mı, yoksa krem yeterli mi?

Dr. Tuba Güleç, sosyal medyada viral olan bu aşırı korunma trendlerini ve cildin güneşle olan ilişkisini ve merak edilen tüm soruları uzmanına sordu. Arkadaşı Dermatolog Dr. Emre Kaynak ile bir video çeken Güleç, 'Güneşten bu kadar korkmaya gerek var mı?' diyerek konuyu uzmanından aktardı. 

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Güneş ışınları, dünya üzerindeki yaşamın temel kaynağı olsa da cilt üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip

Güneş ışınları, dünya üzerindeki yaşamın temel kaynağı olsa da cilt üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip

Günümüzde UV radyasyonunun cilt yaşlanması, lekelenme ve DNA hasarı üzerindeki etkileri net bir şekilde kanıtlanmış durumda. Ancak dermatoloji uzmanlarının vurguladığı en önemli nokta, 'sıfır güneş' hedefinin ne kadar gerçekçi veya gerekli olduğu. Sosyal medyada popülerleşen ve özellikle Kore kültüründen yayılan tepeden tırnağa maske ve UV giysileriyle kapanma akımı, uzmanlara göre %100 koruma sağlasa da günlük yaşam kalitesi açısından herkes için şart değil. Güneşin tam tepe noktada olduğu 12:00 ile 15:00 saatleri arasında korumasız bir şekilde dışarı çıkmak kesinlikle sağlıklı bir davranış değil. Ancak doğru faktörde bir güneş kremi sürdükten sonra denize girmek, dışarıda vakit geçirmek ve sosyalleşmek cilt sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki o ince dengeyi kurmamızı sağlar.

Sonuç olarak; cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korumak için geniş spektrumlu güneş kremlerini günlük rutininize dahil etmeniz şarttır. Fakat güneşi tamamen bir düşman olarak görüp hayatı kısıtlamak yerine, doğru zamanda doğru koruyucu ile dışarıda olmanın tadını çıkarmak en sağlıklı yaklaşımdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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