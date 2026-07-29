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Dr. Mehmet Ali Tatar Doğum Yaptıktan Sonra Kadınların Boylarının Neden Kısaldığını Anlattı

Dr. Mehmet Ali Tatar Doğum Yaptıktan Sonra Kadınların Boylarının Neden Kısaldığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 11:05

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Annelik süreci, kadın bedeninin geçirdiği en mucizevi ama bir o kadar da zorlayıcı biyolojik değişimlerden biri. Gebelik boyunca bebek gelişimini sürdürürken, anne vücudu tüm imkanlarını seferber ederek sürece harika bir uyum sağlar. Ancak bu hassas süreçte meydana gelen metabolik değişimler, bazen uzun vadeli ve şaşırtıcı fiziksel sonuçlar da doğurabilir. Halk arasında kulaktan kulağa yayılan bazı bilgiler her ne kadar efsane gibi görünse de arkasında oldukça somut tıbbi gerçekler yatıyor.

Doğum sonrası kadınların boyunda yaşanan değişimler ve kemik metabolizmasındaki fizyolojik süreçler Dr. Mehmet Ali Tatar tarafından detaylıca ele alındı. Vücudun gebelik ve emzirme dönemindeki mineral dengesi ile bu durumun kemik yapısına etkilerini tek tek anlattı.

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Birkaç santimlik kalıcı ve belirgin boy kısalması görülebilir.

Birkaç santimlik kalıcı ve belirgin boy kısalması görülebilir.

Dr. Mehmet Ali Tatar'ın anlattığına göre, anne karnındaki bebeğin kemik, iskelet yapısını oluşturabilmesi için çok ciddi miktarda kalsiyuma ihtiyacı vardır. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde bebeğin mineral gereksinimi zirve noktaya ulaşır ve bu ihtiyacın tamamı doğrudan anneden karşılanır. Normal şartlarda kadın vücudu bu durumu kompanse edebilmek adına akıllıca bir adaptasyon mekanizması geliştirir. Gebelik boyunca bağırsaklardan kalsiyum emilimi artar; D vitamininin aktif formu olan kalsitriol seviyesi yükselerek emilimi destekler. Ancak anne adayında D vitamini seviyesi yetersizse bu mükemmel biyolojik denge bozulur. Bağırsaklardan yeterince kalsiyum emilemediğinde vücut, bebeğin gelişimi için gerekli olan kalsiyumu ana depolardan, yani annenin kendi kemiklerinden çekmeye başlar. Çünkü kemiklerimiz yalnızca vücudu ayakta tutan sert yapılar değil, aynı zamanda devasa birer mineral deposudur.

Doğum ve emzirme sonrasında kemik yapısındaki bu geçici kayıplar çoğu kadında vücudun kendi kendini toparlamasıyla düzelir. Fakat nadir de olsa, gebelikle ilişkili osteoporoz tablosu gelişebilir. Kemik yoğunluğunun ciddi oranda düşmesine bağlı olarak omurgada kompresyon kırıkları meydana gelebilir. Omurların yüksekliğinin azalmasına yol açan bu durum, kadınların boyunda birkaç santimlik kalıcı, belirgin bir kısalmaya neden olur. Gebelik ve lohusalık döneminde kemik sağlığını korumak, doğru mineral ve D vitamini takviyesi almak bu yüzden hayati önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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