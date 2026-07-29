Dr. Mehmet Ali Tatar Doğum Yaptıktan Sonra Kadınların Boylarının Neden Kısaldığını Anlattı

Annelik süreci, kadın bedeninin geçirdiği en mucizevi ama bir o kadar da zorlayıcı biyolojik değişimlerden biri. Gebelik boyunca bebek gelişimini sürdürürken, anne vücudu tüm imkanlarını seferber ederek sürece harika bir uyum sağlar. Ancak bu hassas süreçte meydana gelen metabolik değişimler, bazen uzun vadeli ve şaşırtıcı fiziksel sonuçlar da doğurabilir. Halk arasında kulaktan kulağa yayılan bazı bilgiler her ne kadar efsane gibi görünse de arkasında oldukça somut tıbbi gerçekler yatıyor.

Doğum sonrası kadınların boyunda yaşanan değişimler ve kemik metabolizmasındaki fizyolojik süreçler Dr. Mehmet Ali Tatar tarafından detaylıca ele alındı. Vücudun gebelik ve emzirme dönemindeki mineral dengesi ile bu durumun kemik yapısına etkilerini tek tek anlattı.