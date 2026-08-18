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8 Soruda Sana En Uygun Vücut Bakım Rutinini Oluşturuyoruz!

etiket 8 Soruda Sana En Uygun Vücut Bakım Rutinini Oluşturuyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 20:31
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Günün yorgunluğunu üzerinden atmak ve cildine hak ettiği değeri vermek için en doğru bakımı bulman çok önemli. Bedeninin ferahlamaya mı, derinlemesine neme mi yoksa pürüzsüz bir ışıltıya mı ihtiyacı olduğunu bulmak için soruları yanıtlamalısın. Haydi başlayalım!

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1. Duş süren genellikle ne kadar oluyor?

2. Duştan çıktıktan sonra ilk yaptığın şey ne peki?

3. Bakım ürünlerinde en çok neye dikkat edersin?

4. En sevdiğin bakım ürünü hangisi?

5. Kişisel stilini 3 kelimeyle özetler misin?

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6. Bir kozmetik mağazasına girdiğinde ilk ne tarafa doğru gidersin?

7. Hangi mevsimde kendini daha rahat hissediyorsun?

8. Bedeninle kurduğun ilişkiyi en iyi hangi cümle özetler?

Cildinin ihtiyacı düzenli nem desteği olduğu için istikrarlı bir rutinin olmalı!

Senin cildin gösterişli ürünlerden çok düzenli bakım sayesinde mutlu oluyor. Her duş sonrası vücut losyonu veya nemlendirici krem kullanmak senin için en doğru başlangıç olacak. Haftada bir kez nazik peeling ekleyerek ürünlerin etkisini artırabilirsin. Bol su içmeyi ihmal etmediğinde cildindeki yumuşaklığı kısa sürede fark edeceksin. Karmaşık bakım adımlarına ihtiyacın yok! Zira düzenli uygulanan birkaç doğru alışkanlık senin için fazlasıyla yeterli.

Yoğun tempoda bile pratik ama etkili ürünlerle cildine hak ettiği bakımı verebilirsin!

Bakım yapmayı seviyorsun ama uzun rutinler sana göre değil. Çok amaçlı nemlendiriciler, duş sonrası hızla emilen losyonlar ve pratik bakım ürünleri sana daha çok hitap ediyor. Haftada bir peeling yapabilirsin. Çantanda her zaman küçük bir nemlendirici bulundurman da senin için iyi olacak. Az zaman ayırarak bile oldukça etkili bir bakım rutini oluşturabilecek potansiyele sahipsin.

Rahatlamaya odaklanan bir bakım rutini sana çok iyi gelecek!

Senin için bakım dinlenmenin ve rahatlamanın bir yolu. Güzel kokulu duş jelleri, aromatik vücut yağları ve masaj etkili kremler tam sana göre. Haftada bir uzun bakım akşamı planlamak hem cildine hem de ruh haline iyi gelecek. Ara sıra kuru fırçalama veya peeling yaparak da cildinin daha pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsin. Sen bakım yaptığında hem cildin hem enerjin tazeleniyor.

Cildin sana daha fazla ilgi göstermeni bekliyor ve şimdi yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı!

Günlük hayatın temposunda bakım bazen geri planda kalmış olabilir ama bunu değiştirmek düşündüğünden çok daha kolay. İlk adım olarak her duş sonrası nemlendirici kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsin. Haftada bir peeling ve mevsime uygun bakım ürünleri eklediğinde kısa sürede farkı hissedeceksin. Cildin kusursuzluktan ziyade düzenli ilgi görmeyi istiyor. Küçük ama sürdürülebilir adımlarla oluşturacağın rutin uzun vadede sana çok daha sağlıklı ve canlı görünen bir cilt kazandıracak.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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