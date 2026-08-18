8 Soruda Sana En Uygun Vücut Bakım Rutinini Oluşturuyoruz!
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Günün yorgunluğunu üzerinden atmak ve cildine hak ettiği değeri vermek için en doğru bakımı bulman çok önemli. Bedeninin ferahlamaya mı, derinlemesine neme mi yoksa pürüzsüz bir ışıltıya mı ihtiyacı olduğunu bulmak için soruları yanıtlamalısın. Haydi başlayalım!
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1. Duş süren genellikle ne kadar oluyor?
2. Duştan çıktıktan sonra ilk yaptığın şey ne peki?
3. Bakım ürünlerinde en çok neye dikkat edersin?
4. En sevdiğin bakım ürünü hangisi?
5. Kişisel stilini 3 kelimeyle özetler misin?
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6. Bir kozmetik mağazasına girdiğinde ilk ne tarafa doğru gidersin?
7. Hangi mevsimde kendini daha rahat hissediyorsun?
8. Bedeninle kurduğun ilişkiyi en iyi hangi cümle özetler?
Cildinin ihtiyacı düzenli nem desteği olduğu için istikrarlı bir rutinin olmalı!
Yoğun tempoda bile pratik ama etkili ürünlerle cildine hak ettiği bakımı verebilirsin!
Rahatlamaya odaklanan bir bakım rutini sana çok iyi gelecek!
Cildin sana daha fazla ilgi göstermeni bekliyor ve şimdi yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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