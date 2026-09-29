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İsmail Saymaz Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalından Kurtulmak İçin Suçu Eşinin Üstüne Atmış

İsmail Saymaz Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalından Kurtulmak İçin Suçu Eşinin Üstüne Atmış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 12:51
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Fon krizindeki hisse işlemleri nedeniyle AK Parti'deki görevlerinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın parti yönetimine yaptığı savunma ortaya çıktı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Kaya, milyarlık işlemlerin sorumluluğunu eşi İlyas Kaya'ya bıraktı. Ancak bu savunma, kulislere bakılırsa partide pek kimseyi ikna etmemiş.

Kaynak: Sözcü

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İsmail Saymaz'a göre Kaya'nın savunması tek cümleden ibaretti: "Eşim benim haberim olmadan işlem yaptı."

İsmail Saymaz'a göre Kaya'nın savunması tek cümleden ibaretti: "Eşim benim haberim olmadan işlem yaptı."

İsmail Saymaz, istifanın ardından AKP kulislerinden gelen bilgileri aktardı. Saymaz'ın duyduğuna göre Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik hisselerinde yapılan ve milyarlarca liralık kazançla sonuçlanan işlemler sorulduğunda, bunları eşi İlyas Kaya'nın kendisine haber vermeden yaptığını söyledi.

Kaya'nın kamuoyu önündeki tutumu ise daha temkinliydi. Eski bakan, 26 Eylül'de X hesabından yaptığı açıklamada iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını önemsediğini belirtmiş, 'yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum' ifadesini kullanmıştı. O açıklamada eşinden hiç söz edilmiyordu.

Ancak bu savunma AKP'de karşılık bulmadı; genel merkezde büyük rahatsızlık olduğu öne sürüldü.

Ancak bu savunma AKP'de karşılık bulmadı; genel merkezde büyük rahatsızlık olduğu öne sürüldü.

İsmail Saymaz'a göre 'haberim yoktu' savunması parti içinde ikna edici bulunmadı. Dikkat çeken bir başka ayrıntı da İlyas Kaya'nın mesleği oldu: Fonlara 99 milyon TL yatırdığı iddia edilen İlyas Kaya'nın terapist olduğunun partililer arasında konuşulduğu aktarıldı.

AKP'li kaynakların Saymaz'a verdiği bilgiye göre Kaya da dahil olmak üzere haksız çıkar elde ettiği belirlenen herkesten para geri istenecek ve alınacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de istifanın ardından yaptığı ilk açıklamada, fon krizinde sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacağını vurgulamıştı.

İddiaları ilk kez YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre gündeme getirmişti: 163 milyon TL'lik yatırım, 2,17 milyar TL'lik çıkış.

İddiaları ilk kez YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre gündeme getirmişti: 163 milyon TL'lik yatırım, 2,17 milyar TL'lik çıkış.

Zeynel Emre'nin açıkladığı rakamlara göre Fatma Betül Sayan Kaya, nisan ayında yaklaşık 63 milyon TL'lik Özata Denizcilik hissesi aldı ve fon krizi patlamadan kısa süre önce bu hisseleri yaklaşık 1,34 milyar TL'ye sattı. Yani yaklaşık 20 katlık bir kazanç.

İlyas Kaya'nın tablosu da benzer. Emre'ye göre İlyas Kaya 150 bin adet hisseyi 255 liradan alıp 4 bin 482 liradan sattı; 99 milyon 687 bin TL'lik yatırımdan 826 milyon TL çekti. Çiftin toplamda 163 milyon TL yatırıp 2 milyar 170 milyon TL çektiği öne sürüldü.

'16 Eylül olmadan, eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış gibi peş peşe bunları çekmişler' diyen Emre, işlemlerin 4-5 ayrı seferde yapıldığını, hesaplardan 4'ünün Türkiye, birinin ise yurt dışı uzantılı olduğunu söyledi. Söz konusu rakamlar resmî makamlarca henüz doğrulanmış değil.

İddiaların ardından Kaya, 26 Eylül'de AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istedi.

İddiaların ardından Kaya, 26 Eylül'de AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istedi.

Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yapıyordu. Açıklamasında 'yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim' diyen Kaya'nın talebi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise durumu şu sözlerle duyurdu: 'Fatma Betül Hanım, MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.' Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmıştı.

Muhalefet ise Kaya vakasını fon krizinin simgesi olarak görüyor: "Kocasıyla beraber 2 milyarı cebine koydu ve çıktı."

Muhalefet ise Kaya vakasını fon krizinin simgesi olarak görüyor: "Kocasıyla beraber 2 milyarı cebine koydu ve çıktı."

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında SPK'nın 17 Eylül'de 131 fonu TEFAS'ta işleme kapatma kararının önceden sızdırıldığını öne sürdü. 'İçeriden bilgi aktarıldı ve böylece kaçan kaçtı' diyen Günaydın, bütün yatırımcıların parası içerideyken Kaya'nın eşiyle birlikte çıkış yaptığını söyledi.

Tasfiyeye alınan 131 fonun toplam büyüklüğü 18 milyar doları aşıyor. Günaydın'a göre borsa endeksi 15 bin seviyesinden 12 bin 500'e gerileyerek 9 ay öncesine döndü ve piyasadaki toplam kayıp 3 trilyon TL'yi buldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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