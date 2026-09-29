İsmail Saymaz Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalından Kurtulmak İçin Suçu Eşinin Üstüne Atmış

İsmail Saymaz, istifanın ardından AKP kulislerinden gelen bilgileri aktardı. Saymaz'ın duyduğuna göre Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik hisselerinde yapılan ve milyarlarca liralık kazançla sonuçlanan işlemler sorulduğunda, bunları eşi İlyas Kaya'nın kendisine haber vermeden yaptığını söyledi.

Kaya'nın kamuoyu önündeki tutumu ise daha temkinliydi. Eski bakan, 26 Eylül'de X hesabından yaptığı açıklamada iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını önemsediğini belirtmiş, 'yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum' ifadesini kullanmıştı. O açıklamada eşinden hiç söz edilmiyordu.