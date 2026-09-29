İsmail Saymaz Açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalından Kurtulmak İçin Suçu Eşinin Üstüne Atmış
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Fon krizindeki hisse işlemleri nedeniyle AK Parti'deki görevlerinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın parti yönetimine yaptığı savunma ortaya çıktı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Kaya, milyarlık işlemlerin sorumluluğunu eşi İlyas Kaya'ya bıraktı. Ancak bu savunma, kulislere bakılırsa partide pek kimseyi ikna etmemiş.
Kaynak: Sözcü
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İsmail Saymaz'a göre Kaya'nın savunması tek cümleden ibaretti: "Eşim benim haberim olmadan işlem yaptı."
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Ancak bu savunma AKP'de karşılık bulmadı; genel merkezde büyük rahatsızlık olduğu öne sürüldü.
İddiaları ilk kez YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre gündeme getirmişti: 163 milyon TL'lik yatırım, 2,17 milyar TL'lik çıkış.
İddiaların ardından Kaya, 26 Eylül'de AK Parti'deki tüm görevlerinden affını istedi.
Muhalefet ise Kaya vakasını fon krizinin simgesi olarak görüyor: "Kocasıyla beraber 2 milyarı cebine koydu ve çıktı."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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