Çirkin'in Final Kararının Ardından Başroller Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Veda Paylaşımı

Dizide Meryem'in çocukluk aşkı Kadir'i canlandıran Çağlar Ertuğrul, partnerinin paylaşımını kendi hikâyesinde paylaştı. Oyuncunun eklediği 'Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz.' notu ise hayranların gözünden kaçmadı.

Meğer bu not, ikilinin daha önce birlikte rol aldığı Prens dizisine bir göndermeydi. 2023'te BluTV'de başlayan, 3. sezonuyla HBO Max'e geçen dizide Çağlar Ertuğrul, İsveç Kralı olan korsan Kaptan Vandyke'ı, Derya Pınar Ak ise Bongomya prensesi Hasharia'yı canlandırmıştı.

Yani Çirkin'de Kadir ile Meryem olarak yollarını ayıran ikili, veda notunda eski karakterlerini hatırlatıp yeniden buluşabileceklerinin sinyalini verdi.