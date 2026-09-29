Çirkin'in Final Kararının Ardından Başroller Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Veda Paylaşımı
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Star TV'nin 2. sezonuna yeni başlayan dizisi Çirkin'in 11. bölümle final yapacağı kesinleşti. Kararın ardından başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'dan veda paylaşımı geldi. Derya Pınar Ak kamera arkası görüntülerini 'Hoşça kal #Çirkin.' notuyla paylaştı. Çağlar Ertuğrul'un partnerine yazdığı 'Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz.' notu ise dikkat çekti.
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Çirkin'in final kararı sonrası başrol Derya Pınar Ak'tan kamera arkası görüntüleriyle veda geldi.
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Çağlar Ertuğrul'dan Derya Pınar Ak'a Prens göndermesi dikkat çekti.
Bahar aylarının lideri Çirkin, yeni sezonda 7. sıraya kadar geriledi.
Çirkin'in final bölümü 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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