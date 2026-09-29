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Çirkin'in Final Kararının Ardından Başroller Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Veda Paylaşımı

Çirkin'in Final Kararının Ardından Başroller Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'tan Veda Paylaşımı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 13:11
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Star TV'nin 2. sezonuna yeni başlayan dizisi Çirkin'in 11. bölümle final yapacağı kesinleşti. Kararın ardından başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'dan veda paylaşımı geldi. Derya Pınar Ak kamera arkası görüntülerini 'Hoşça kal #Çirkin.' notuyla paylaştı. Çağlar Ertuğrul'un partnerine yazdığı 'Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz.' notu ise dikkat çekti.

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Çirkin'in final kararı sonrası başrol Derya Pınar Ak'tan kamera arkası görüntüleriyle veda geldi.

Çirkin'in final kararı sonrası başrol Derya Pınar Ak'tan kamera arkası görüntüleriyle veda geldi.

Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin için final kararı kesinleşti. Dizinin 11. bölümüyle ekrana veda edeceğinin öğrenilmesinin ardından başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'dan da ilk paylaşım geldi.

Dizide 'Çirkin' lakabıyla büyüyen Meryem'e hayat veren Derya Pınar Ak, final haberinin ardından sessiz kalmadı. Oyuncu, çekimler sırasında kaydedilen kamera arkası görüntülerini 'Hoşça kal #Çirkin.' notuyla paylaşarak diziye kısa ama hüzünlü bir veda etti. Üstelik bu veda, dizinin henüz 2. sezonunun başındayken geldi.

Çağlar Ertuğrul'dan Derya Pınar Ak'a Prens göndermesi dikkat çekti.

Çağlar Ertuğrul'dan Derya Pınar Ak'a Prens göndermesi dikkat çekti.

Dizide Meryem'in çocukluk aşkı Kadir'i canlandıran Çağlar Ertuğrul, partnerinin paylaşımını kendi hikâyesinde paylaştı. Oyuncunun eklediği 'Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz.' notu ise hayranların gözünden kaçmadı.

Meğer bu not, ikilinin daha önce birlikte rol aldığı Prens dizisine bir göndermeydi. 2023'te BluTV'de başlayan, 3. sezonuyla HBO Max'e geçen dizide Çağlar Ertuğrul, İsveç Kralı olan korsan Kaptan Vandyke'ı, Derya Pınar Ak ise Bongomya prensesi Hasharia'yı canlandırmıştı.

Yani Çirkin'de Kadir ile Meryem olarak yollarını ayıran ikili, veda notunda eski karakterlerini hatırlatıp yeniden buluşabileceklerinin sinyalini verdi.

Bahar aylarının lideri Çirkin, yeni sezonda 7. sıraya kadar geriledi.

Bahar aylarının lideri Çirkin, yeni sezonda 7. sıraya kadar geriledi.

Çirkin, ilk sezonunda pazar akşamlarının en güçlü yapımlarından biriydi. 19 Nisan akşamı 6,78 Total reytingle günün birincisi olan dizi, 6. bölümünde de 6,83 Total, 5,50 AB ve 7,20 ABC1 reytingle zirveye yerleşmişti.

Ancak 2. sezonda tablo tersine döndü. Dizi, 27 Eylül Pazar akşamı Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de 7. sırada kaldı. Kısa sürede zirveden listenin gerisine düşen yapım için final kararı da bu düşüşün ardından geldi.

Çirkin'in final bölümü 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.

Çirkin'in final bölümü 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.

Hikâye ise en gergin noktasında noktalanıyor. Yayınlanan 10. bölümde Kadir ile Meryem'in boşanmasının ağır sonuçları işlenirken Cennet'in Kadir'i evlatlıktan reddetmesi Tunalı ailesinde krize yol açtı, Engin de Meryem'e aşkını itiraf etti. Peki Kadir ile Meryem'in hikâyesi nasıl bitecek?

25 Film imzalı dizinin 11. ve son bölümünün 4 Ekim Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Kadroda Nur Sürer, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker ve Baran Bölükbaşı gibi isimler de yer alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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