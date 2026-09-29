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Harap Halde Satın Aldıkları Çiftlikte 15 Yılda Mucizeyi Gerçekleştirdiler

Harap Halde Satın Aldıkları Çiftlikte 15 Yılda Mucizeyi Gerçekleştirdiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 13:24
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Harap haldeki bir araziyi devralıp doğayla barışık bir üretim modeline dönüştüren Gottenborg çifti, Colorado’da ilham veren bir başarı öyküsüne imza attı. ABD’nin Colorado eyaletindeki Eagle Rock Çiftliği, yaklaşık 15 yıl önce Dave ve Jeannie Gottenborg tarafından satın alındığında tam anlamıyla terk edilmiş bir durumdaydı. Ağılları çamur ve atıklarla dolmuş, dere kıyıları tahrip olmuş ve otlakları büyük zarar görmüştü. Çiftlik sahipleri, hayvancılığı tamamen bırakmak yerine üretimi doğayla uyumlu biçimde sürdürmeyi tercih etti.

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Kaynak

Kaynak: https://sandcountyfoundation.org/news...
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Temizlik çalışmalarıyla başlayan dönüşüm süreci otlakların yeniden canlanmasını sağladı.

Temizlik çalışmalarıyla başlayan dönüşüm süreci otlakların yeniden canlanmasını sağladı.

İlk adım olarak yıllardır biriken atıklar temizlendi ve kullanılamaz durumdaki yapılar araziden kaldırıldı. Tahrip olan otlaklara bölgenin yerli bitkileri ekilerek toprağın kendini toparlamasına fırsat tanındı. Hayvanların belirli alanlarda aşırı otlamasını önlemek amacıyla yeni bir otlatma düzeni kuruldu. Ot biçme yönteminde de köklü değişikliğe gidildi; bitkiler toprağa yakın kesilmeyip daha uzun bırakıldı. Bu sayede kışın yağan kar arazi üzerinde daha uzun süre kaldı, eriyen sular toprağa daha iyi işledi ve erozyon riski önemli ölçüde azaldı.

Dere yatağının iyileştirilmesiyle birlikte bölgedeki su ekosistemi yeniden hayat buldu.

Dere yatağının iyileştirilmesiyle birlikte bölgedeki su ekosistemi yeniden hayat buldu.

Çiftliğin içinden geçen derenin kıyılarına yüzlerce söğüt dikilerek erozyonun önüne geçildi. Büyüyen söğütlerin kökleri kıyıları sağlamlaştırırken, dalların sağladığı gölge suyun serin kalmasına katkı sundu. Balıkların sulama kanallarına sürüklenmesini engelleyen sistemler kuruldu ve dere boyunca rahatça hareket edebilmeleri sağlandı. İyileşen su koşulları sayesinde derenin doğal sakinleri olan alabalıklar bölgeye geri döndü.

Yaban hayatını destekleyen uygulamalar sayesinde çiftlik çok sayıda türe ev sahipliği yapmaya başladı.

Yaban hayatını destekleyen uygulamalar sayesinde çiftlik çok sayıda türe ev sahipliği yapmaya başladı.

Dönüşüm süreci zamanla yabani hayvanları da kapsayacak şekilde genişletildi. Dikenli teller kaldırılarak göç eden canlıların geçişine uygun çitler yerleştirildi. Kuşlar, yarasalar ve baykuşlar için özel barınaklar kurulurken, su depolarına küçük hayvanların çıkışını kolaylaştıran rampalar eklendi. Geyiklerin kullandığı göç güzergâhları koruma altına alındı; bu adım zamanla çevredeki diğer arazileri de kapsayan geniş çaplı bir çevre hareketine dönüştü.

Yaklaşık 15 yıllık emeğin ardından Eagle Rock Çiftliği, aktif hayvancılığın yanı sıra zengin bir yaban hayatı sığınağı haline geldi. Doğayla kurulan bu dengeli ilişki, işletmeye 2026 Colorado Leopold Koruma Ödülü’nü getirdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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