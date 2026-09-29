Harap Halde Satın Aldıkları Çiftlikte 15 Yılda Mucizeyi Gerçekleştirdiler

İlk adım olarak yıllardır biriken atıklar temizlendi ve kullanılamaz durumdaki yapılar araziden kaldırıldı. Tahrip olan otlaklara bölgenin yerli bitkileri ekilerek toprağın kendini toparlamasına fırsat tanındı. Hayvanların belirli alanlarda aşırı otlamasını önlemek amacıyla yeni bir otlatma düzeni kuruldu. Ot biçme yönteminde de köklü değişikliğe gidildi; bitkiler toprağa yakın kesilmeyip daha uzun bırakıldı. Bu sayede kışın yağan kar arazi üzerinde daha uzun süre kaldı, eriyen sular toprağa daha iyi işledi ve erozyon riski önemli ölçüde azaldı.