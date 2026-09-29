Harap Halde Satın Aldıkları Çiftlikte 15 Yılda Mucizeyi Gerçekleştirdiler
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Kaynak: https://sandcountyfoundation.org/news...
Harap haldeki bir araziyi devralıp doğayla barışık bir üretim modeline dönüştüren Gottenborg çifti, Colorado’da ilham veren bir başarı öyküsüne imza attı. ABD’nin Colorado eyaletindeki Eagle Rock Çiftliği, yaklaşık 15 yıl önce Dave ve Jeannie Gottenborg tarafından satın alındığında tam anlamıyla terk edilmiş bir durumdaydı. Ağılları çamur ve atıklarla dolmuş, dere kıyıları tahrip olmuş ve otlakları büyük zarar görmüştü. Çiftlik sahipleri, hayvancılığı tamamen bırakmak yerine üretimi doğayla uyumlu biçimde sürdürmeyi tercih etti.
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Temizlik çalışmalarıyla başlayan dönüşüm süreci otlakların yeniden canlanmasını sağladı.
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Dere yatağının iyileştirilmesiyle birlikte bölgedeki su ekosistemi yeniden hayat buldu.
Yaban hayatını destekleyen uygulamalar sayesinde çiftlik çok sayıda türe ev sahipliği yapmaya başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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