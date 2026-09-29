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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan 4 Ayda Kazandığı 2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edildi

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan 4 Ayda Kazandığı 2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 13:42 Son Güncelleme: 29.09.2026 - 13:52
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Fon krizinin odağındaki isimlerden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomim'de yer alan habere göreKaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade etti. Paranın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiği hesaba aktarıldığı belirtildi.

Kaynak: Ekonomim

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Kaya çifti, nisanda 163 milyon liraya aldığı Özata hisselerini eylülde yaklaşık 2 milyar 170 milyon liraya satmıştı.

Kaya çifti, nisanda 163 milyon liraya aldığı Özata hisselerini eylülde yaklaşık 2 milyar 170 milyon liraya satmıştı.

İddiaları ilk kez 26 Eylül'de YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre gündeme getirdi. Emre'nin aktardığına göre Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan'da hisse başına 255 liradan 250 bin adet OZATD aldı; bu hisseleri eylülde 4 bin 482 liradan sattı. Kaya'nın yatırdığı tutar 63 milyon 359 bin lira, çektiği tutar ise 1 milyar 344 milyon liraydı.

Eşi İlyas Kaya'nın tablosu da benzer. Yaklaşık 155 bin adet hisse için 99 milyon 687 bin lira yatıran İlyas Kaya'nın 826 milyon lira çektiği ileri sürüldü. Emre, kongrede yaptığı konuşmada 'Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış. 1 milyar 344 milyon çekmiş. 4 ayda' diyerek tepki göstermişti.

Çıkan haberlere göre satışlar, fon krizinin patlak vermesinden kısa süre önce, 16 Eylül civarında gerçekleşti. İddiaların ardından Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti; istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Paranın, SPK Kanunu'ndaki etkin pişmanlık ödemeleri için gösterilen Hazine hesabına yatırıldığı iddia edildi.

Paranın, SPK Kanunu'ndaki etkin pişmanlık ödemeleri için gösterilen Hazine hesabına yatırıldığı iddia edildi.

Haberde yer alan detaya göre; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3 maddesi, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilere bir çıkış kapısı tanıyor. Buna göre elde edilen ya da ettirilen menfaatin iki katını, 500 bin liradan az olmamak kaydıyla, SPK kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatıranlar etkin pişmanlıktan yararlanabiliyor.

Ödemenin zamanı da cezayı doğrudan etkiliyor. Soruşturma başlamadan yapılan ödemede ceza verilmiyor; soruşturma aşamasında ödeme yapılırsa ceza yarı oranında, kovuşturma aşamasında hüküm verilmeden önce yapılırsa üçte bir oranında indiriliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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