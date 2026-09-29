Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan 4 Ayda Kazandığı 2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edildi
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Fon krizinin odağındaki isimlerden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomim'de yer alan habere göre; Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade etti. Paranın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiği hesaba aktarıldığı belirtildi.
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Kaya çifti, nisanda 163 milyon liraya aldığı Özata hisselerini eylülde yaklaşık 2 milyar 170 milyon liraya satmıştı.
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Paranın, SPK Kanunu'ndaki etkin pişmanlık ödemeleri için gösterilen Hazine hesabına yatırıldığı iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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