Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan 4 Ayda Kazandığı 2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edildi

İddiaları ilk kez 26 Eylül'de YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre gündeme getirdi. Emre'nin aktardığına göre Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan'da hisse başına 255 liradan 250 bin adet OZATD aldı; bu hisseleri eylülde 4 bin 482 liradan sattı. Kaya'nın yatırdığı tutar 63 milyon 359 bin lira, çektiği tutar ise 1 milyar 344 milyon liraydı.

Eşi İlyas Kaya'nın tablosu da benzer. Yaklaşık 155 bin adet hisse için 99 milyon 687 bin lira yatıran İlyas Kaya'nın 826 milyon lira çektiği ileri sürüldü. Emre, kongrede yaptığı konuşmada 'Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış. 1 milyar 344 milyon çekmiş. 4 ayda' diyerek tepki göstermişti.

Çıkan haberlere göre satışlar, fon krizinin patlak vermesinden kısa süre önce, 16 Eylül civarında gerçekleşti. İddiaların ardından Kaya, AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti; istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.