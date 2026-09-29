Maç Nedeniyle Yeni Bölümü Ertelenen Altı Üstü İstanbul'un Ön Gösterimi TRT Dizisini Geçti

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı Bursa'da konuk ettiği 28 Eylül Pazartesi akşamı, ATV prime time'ı futbola bıraktı. Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı, diziyi takip edenler için ise maç öncesine bir ön gösterim yerleştirildi.

O kısa gösterim, gecenin en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim, Total'de 5,13, AB'de 4,22 ve ABC1'de 4,46 reytingle üç kategoride de listenin 3. sırasında yer aldı.

Dizinin maç öncesi paylaşılan kısa ön gösteriminin 15 dakika sürdüğü aktarıldı. Aynı akşam saat 20.00'de ekrana gelen Altı Üstü İstanbul Özel ise Total'de 3,70 reytingle 7. sırada kaldı.