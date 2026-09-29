Maç Nedeniyle Yeni Bölümü Ertelenen Altı Üstü İstanbul'un Ön Gösterimi TRT Dizisini Geçti
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Milli maç yüzünden yeni bölümü ertelenen Altı Üstü İstanbul, ekrandan tamamen çekilmedi. ATV'nin maç öncesi yayınladığı ön gösterim, 28 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında üç kategoride de 3. sıraya yerleşti. Üstelik kısa gösterim, tam bölümle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'i de geride bıraktı.
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Maç gecesinde Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi Total'de 5,13 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.
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Kısa ön gösterim, tam bölümle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'i üç kategoride de geride bıraktı.
Altı Üstü İstanbul, bir hafta önce Total'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geçip zirveye oturmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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