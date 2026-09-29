article/comments
article/share
Haberler
TV
Maç Nedeniyle Yeni Bölümü Ertelenen Altı Üstü İstanbul'un Ön Gösterimi TRT Dizisini Geçti

Maç Nedeniyle Yeni Bölümü Ertelenen Altı Üstü İstanbul'un Ön Gösterimi TRT Dizisini Geçti

Atv yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 14:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milli maç yüzünden yeni bölümü ertelenen Altı Üstü İstanbul, ekrandan tamamen çekilmedi. ATV'nin maç öncesi yayınladığı ön gösterim, 28 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında üç kategoride de 3. sıraya yerleşti. Üstelik kısa gösterim, tam bölümle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'i de geride bıraktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maç gecesinde Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi Total'de 5,13 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

Maç gecesinde Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi Total'de 5,13 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı Bursa'da konuk ettiği 28 Eylül Pazartesi akşamı, ATV prime time'ı futbola bıraktı. Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı, diziyi takip edenler için ise maç öncesine bir ön gösterim yerleştirildi.

O kısa gösterim, gecenin en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim, Total'de 5,13, AB'de 4,22 ve ABC1'de 4,46 reytingle üç kategoride de listenin 3. sırasında yer aldı.

Dizinin maç öncesi paylaşılan kısa ön gösteriminin 15 dakika sürdüğü aktarıldı. Aynı akşam saat 20.00'de ekrana gelen Altı Üstü İstanbul Özel ise Total'de 3,70 reytingle 7. sırada kaldı.

Kısa ön gösterim, tam bölümle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'i üç kategoride de geride bıraktı.

Kısa ön gösterim, tam bölümle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'i üç kategoride de geride bıraktı.

Gecenin lideri tartışmasız Türkiye-İtalya karşılaşması oldu. Maç Total'de 10,78, AB'de 13,43 ve ABC1'de 13,55 reytingle üç kategoride de rakipsiz kaldı.

Dizilerde ise Kanal D'nin Uzak Şehir'i ikinci sıraya yerleşti. Rakibinin yeni bölümle ekranda olmadığı akşamda Uzak Şehir, Total'de 7,93, AB'de 5,82 ve ABC1'de 6,79 reyting aldı. Dizi, bir hafta önce Total'de 6,97 reytingle ikinci sırada kalmıştı.

Asıl dikkat çeken tablo ise TRT 1 cephesinde yaşandı. Yeni bölümüyle ekrana gelen Evlilik Güzeldir, AB'de 3,09 reytingle 8., ABC1'de 3,06 reytingle 9. sırada kaldı, Total'de ise ilk 10'a giremedi. Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi, TV8'in MasterChef Türkiye'sini de AB'de 2,93 ve ABC1'de 2,94 reytingle geride bıraktı.

Altı Üstü İstanbul, bir hafta önce Total'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geçip zirveye oturmuştu.

Altı Üstü İstanbul, bir hafta önce Total'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geçip zirveye oturmuştu.

Altı Üstü İstanbul, bir hafta önce Pazartesi akşamının dengelerini değiştirmişti. 21 Eylül'de Total'de 7,10 reytingle birinci olan dizi, Uzak Şehir'i 0,13 puan farkla geride bırakarak 3 sezondur süren liderliği sona erdirmişti.

Peki izleyiciler yeni bölümü ne zaman izleyebilecek? Milli takımın 5 Ekim'de Bologna'da oynayacağı rövanş maçı nedeniyle dizi bir hafta daha ara verecek. Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın