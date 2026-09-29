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Kiraz Mevsimi'nden Bahar'a Kore'den Uyarlanan 15 Türk Dizisi ve Orijinalleri

Kiraz Mevsimi'nden Bahar'a Kore'den Uyarlanan 15 Türk Dizisi ve Orijinalleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 14:22 Son Güncelleme: 29.09.2026 - 14:44
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Kore dalgası ekranlara yalnızca izleyici olarak değil, senaryo olarak da geldi. Kiraz Mevsimi'nden Güneşi Beklerken'e, Bahar'dan Aşk ve Gözyaşı'na kadar onlarca Türk dizisi bir Kore hikayesinden uyarlandı. Kimi yıllarca konuşuldu, kimi birkaç bölümde veda etti. Bakalım hangi popüler diziler Kore uyarlamasıymış?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Aşk ve Gözyaşı, Queen of Tears'ın ATV'deki uyarlamasıydı ve 7. bölümde final yaptı.

Aşk ve Gözyaşı, Queen of Tears'ın ATV'deki uyarlamasıydı ve 7. bölümde final yaptı.

Hande Erçel ile Barış Arduç'u bir araya getiren dizi, 2024'te Asya'yı kasıp kavuran Queen of Tears'tan uyarlandı. Türk versiyonunda ülkenin en zengin kadınlarından Meyra, ölümcül bir hastalığa yakalanıyor ve eşi Selim'le ilişkisi beklenmedik bir yöne kayıyor. Sahneler orijinaline o kadar yakındı ki fanlar birebir aynı kareleri sosyal medyada yan yana paylaştı. Gelgelelim ilk bölüm 2,90 reyting aldı, izleyici ilgisi beklenen seviyeye çıkmadı. Dizi Kasım 2025'te erken final yaptı.

Çift Kişilik Oda, King the Land'in NOW'daki uyarlamasıydı ve 8. bölümde ekranlara veda etti.

Çift Kişilik Oda, King the Land'in NOW'daki uyarlamasıydı ve 8. bölümde ekranlara veda etti.

Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'lı dizi, 2023 yapımı King the Land'den uyarlandı. Hikâyenin merkezinde Lutesya Otel var. Nilüfer, ölen ailesinin kurduğu otelde çalışmayı hayal ediyor, intikam peşinde dönen otel varisi Kaan'la yolları kesişince işler karışıyor. İlk 6 bölümün reyting ortalaması 3,76 oldu. Yine de reklam geliri beklentiyi karşılamayınca NOW, diziyi 8. bölümde bitirdi.

Ben Onun Annesiyim, Kore'deki Lie After Lie dizisinin NOW uyarlamasıydı ve erken final kararı aldı.

Ben Onun Annesiyim, Kore'deki Lie After Lie dizisinin NOW uyarlamasıydı ve erken final kararı aldı.

Aldatma, annelik ve bir cinayet gizemini birleştiren orijinal dizide Lee Yoo-ri ve Yeon Jung-hoon rol alıyordu. Türk versiyonu 24 Ekim'de NOW ekranlarında başladı, ilk bölümlerdeki düşük reyting yüzünden hızla veda etti. Final kararı sonrası izleyiciden gelen 'TV'de görmedik bile' yorumu, dizinin ekranda ne kadar zor duyulduğunu da özetledi.

Bahar, Doctor Cha'nın Show TV uyarlaması olarak yaklaşık iki yıl ekranda kaldı.

Bahar, Doctor Cha'nın Show TV uyarlaması olarak yaklaşık iki yıl ekranda kaldı.

13 Şubat 2024'te başlayan dizi, 2023 tarihli Doctor Cha'dan uyarlandı ve 28 Aralık 2025'e kadar yayınlandı. Ailesine adanmış hayatı, sağlık krizinin ardından değişen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Bu listedeki uzun soluklu örneklerden biri olan Bahar, başka bir doktor dizisine, Mucize Doktor'a gönderme yapmasıyla da konuşulmuştu.

Kasaba Doktoru, Kore'deki Dr. Romantic'in Türkiye versiyonuydu ve iki doktorun hikâyesini anlattı.

Kasaba Doktoru, Kore'deki Dr. Romantic'in Türkiye versiyonuydu ve iki doktorun hikâyesini anlattı.

Orijinal dizi, farklı geçmişlerden gelen iki doktorun dostluğunu, azmini ve aşkını anlatıyordu. Türk versiyonu Kasaba Doktoru adıyla ekrana geldi ve Kore'den gelen bir başka doktor hikâyesi olarak listeye girdi.

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Mahkum, Innocent Defendant'ın uyarlaması olarak karısı ve kızını öldürmekle suçlanan bir savcıyı anlattı.

Mahkum, Innocent Defendant'ın uyarlaması olarak karısı ve kızını öldürmekle suçlanan bir savcıyı anlattı.

Orijinal Kore dizisinde savcı, aile üyelerinin ölümünden sorumlu tutuluyor ve masumiyetini kendi kanıtlamak zorunda kalıyor. Türk uyarlaması Mahkum, 2021'de yayın hayatına başladı. 'Mahkum hangi Kore dizisinden uyarlama?' sorusunun arama motorunda sık sorulması, uyarlamanın pek çok kişi için sürpriz olduğunu gösteriyor.

Mucize Doktor, otizmli genç cerrahı anlatan Good Doctor'ın Türkiye uyarlamasıydı.

Mucize Doktor, otizmli genç cerrahı anlatan Good Doctor'ın Türkiye uyarlamasıydı.

Kore'deki Good Doctor'da olduğu gibi Türk versiyonunun merkezinde de otizm spektrumundaki Ali Vefa vardı. Ali, nörocerrah olma yolunda hem hastane koridorlarında hem de hayatın içinde kendi mücadelesini veriyordu. Taner Ölmez'in canlandırdığı karakter, doktor dizisi sevenlerin hafızasında kaldı. Aynı Kore dizisinin uluslararası uyarlamaları da yapıldı.

Maral: En Güzel Hikâyem, Panda and Hedgehog'un TV8 uyarlamasıydı ve başrolde Hazal Kaya vardı.

Maral: En Güzel Hikâyem, Panda and Hedgehog'un TV8 uyarlamasıydı ve başrolde Hazal Kaya vardı.

Hazal Kaya ile Aras Bulut İynemli'yi başrolde buluşturan dizi, Kore'deki Panda and Hedgehog'dan uyarlandı. TV8'de yayınlanan yapım, sevilen isimleri aynı ekranda toplamasıyla akıllarda kaldı.

Çilek Kokusu, The Heirs'in 2015'te Star TV'de yayınlanan Türk versiyonuydu.

Çilek Kokusu, The Heirs'in 2015'te Star TV'de yayınlanan Türk versiyonuydu.

Demet Özdemir ve Yusuf Çim'in başrolde olduğu dizi, zengin gençlerin dünyasını anlatan The Heirs'ten uyarlandı. Star TV'de 2015'te ekrana gelen Çilek Kokusu, lise dizisi severler için o dönemin dikkat çeken Kore uyarlamalarından biriydi.

No: 309 bir döneme damga vuran diziler arasında yer alıyor.

No: 309 bir döneme damga vuran diziler arasında yer alıyor.

Demet Özdemir ve Furkan Palalı'yı bir araya getiren No: 309, tesadüfen yaşanan bir geceyle hayatları değişen çifti anlatan Fated to Love You'dan uyarlandı. FOX'ta 2016'da başlayan dizi, romantik komedi listelerinin sık geçen isimlerinden.

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İlişki Durumu Karışık, Full House'un Show TV'de yayınlanan Türk versiyonuydu.

İlişki Durumu Karışık, Full House'un Show TV'de yayınlanan Türk versiyonuydu.

Seren Şirince ve Berk Oktay'ın başrolde olduğu dizi, 2015'te Show TV ekranlarına geldi. Orijinali Full House olan yapım, sahte evlilik hikâyeleriyle bilinen Kore dizilerinden birinin Türk versiyonu olarak izleyiciyle buluştu.

Kiraz Mevsimi, A Gentleman's Dignity'nin FOX'ta yayınlanan ve Serkan Çayoğlu'nu tanıtan uyarlamasıydı.

Kiraz Mevsimi, A Gentleman's Dignity'nin FOX'ta yayınlanan ve Serkan Çayoğlu'nu tanıtan uyarlamasıydı.

2014-2015 arasında FOX'ta yayınlanan dizi, orijinali A Gentleman's Dignity olan bir Kore yapımından uyarlandı. Serkan Çayoğlu'nun Ayaz karakteriyle tanındığı, Özge Gürel'le yolunun kesiştiği proje olarak hafızalarda. Oyuncuların yıllar sonra diziyi anlatması bugün bile gündem oluyor.

Güneşi Beklerken, Boys Over Flowers'ın Türkiye'deki uyarlamasıydı ve 54 bölüm sürdü.

Güneşi Beklerken, Boys Over Flowers'ın Türkiye'deki uyarlamasıydı ve 54 bölüm sürdü.

Hande Doğandemir ile Kerem Bürsin'in başrolde olduğu dizi, 2009 yapımı Boys Over Flowers'dan uyarlandı. Dört zengin öğrenci ile burslu bir öğrencinin hikâyesini anlatan orijinal, Japon dizisinden Kore'ye uyarlanmıştı. Türk versiyonu 2013'te ekrana geldi ve hâlâ nostaljiyle anılıyor. Kerem Bürsin ile Hande Doğandemir'in yıllar sonra bir araya gelmesi de hayranları heyecanlandırmıştı.

Seviyor Sevmiyor, She Was Pretty'nin Türk versiyonuydu ve izleyiciden büyük beğeni topladı.

Seviyor Sevmiyor, She Was Pretty'nin Türk versiyonuydu ve izleyiciden büyük beğeni topladı.

Zeynep Çamcı ile Gökhan Alkan'ı buluşturan dizi, orijinali She Was Pretty olan Kore yapımından uyarlandı. Yayınlandığı dönemde büyük beğeni topladı ve yıllar sonra bile Kore uyarlamaları listelerinde anılıyor.

Kocamın Ailesi, My Husband Got a Family'nin FOX'ta yayınlanan uyarlamasıydı.

Kocamın Ailesi, My Husband Got a Family'nin FOX'ta yayınlanan uyarlamasıydı.

Selen Seyven'in başrolünde olduğu dizi, orijinali My Husband Got a Family olan Kore yapımından uyarlandı. Dizide küçük yaşta rol alan Beren Gökyıldız, bugün de 'son hali' haberleriyle arama sonuçlarında sıkça karşımıza çıkıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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