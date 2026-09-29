Kiraz Mevsimi'nden Bahar'a Kore'den Uyarlanan 15 Türk Dizisi ve Orijinalleri

Kore dalgası ekranlara yalnızca izleyici olarak değil, senaryo olarak da geldi. Kiraz Mevsimi'nden Güneşi Beklerken'e, Bahar'dan Aşk ve Gözyaşı'na kadar onlarca Türk dizisi bir Kore hikayesinden uyarlandı. Kimi yıllarca konuşuldu, kimi birkaç bölümde veda etti. Bakalım hangi popüler diziler Kore uyarlamasıymış?