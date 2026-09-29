Kiraz Mevsimi'nden Bahar'a Kore'den Uyarlanan 15 Türk Dizisi ve Orijinalleri
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Kore dalgası ekranlara yalnızca izleyici olarak değil, senaryo olarak da geldi. Kiraz Mevsimi'nden Güneşi Beklerken'e, Bahar'dan Aşk ve Gözyaşı'na kadar onlarca Türk dizisi bir Kore hikayesinden uyarlandı. Kimi yıllarca konuşuldu, kimi birkaç bölümde veda etti. Bakalım hangi popüler diziler Kore uyarlamasıymış?
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Aşk ve Gözyaşı, Queen of Tears'ın ATV'deki uyarlamasıydı ve 7. bölümde final yaptı.
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Çift Kişilik Oda, King the Land'in NOW'daki uyarlamasıydı ve 8. bölümde ekranlara veda etti.
Ben Onun Annesiyim, Kore'deki Lie After Lie dizisinin NOW uyarlamasıydı ve erken final kararı aldı.
Bahar, Doctor Cha'nın Show TV uyarlaması olarak yaklaşık iki yıl ekranda kaldı.
Kasaba Doktoru, Kore'deki Dr. Romantic'in Türkiye versiyonuydu ve iki doktorun hikâyesini anlattı.
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Mahkum, Innocent Defendant'ın uyarlaması olarak karısı ve kızını öldürmekle suçlanan bir savcıyı anlattı.
Mucize Doktor, otizmli genç cerrahı anlatan Good Doctor'ın Türkiye uyarlamasıydı.
Maral: En Güzel Hikâyem, Panda and Hedgehog'un TV8 uyarlamasıydı ve başrolde Hazal Kaya vardı.
Çilek Kokusu, The Heirs'in 2015'te Star TV'de yayınlanan Türk versiyonuydu.
No: 309 bir döneme damga vuran diziler arasında yer alıyor.
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İlişki Durumu Karışık, Full House'un Show TV'de yayınlanan Türk versiyonuydu.
Kiraz Mevsimi, A Gentleman's Dignity'nin FOX'ta yayınlanan ve Serkan Çayoğlu'nu tanıtan uyarlamasıydı.
Güneşi Beklerken, Boys Over Flowers'ın Türkiye'deki uyarlamasıydı ve 54 bölüm sürdü.
Seviyor Sevmiyor, She Was Pretty'nin Türk versiyonuydu ve izleyiciden büyük beğeni topladı.
Kocamın Ailesi, My Husband Got a Family'nin FOX'ta yayınlanan uyarlamasıydı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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