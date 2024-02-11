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Bir Kere Başladığınızda Duramayacaksınız: Bağımlılık Yaratma Etkisi Yüksek Son Zamanların En İyi Kore Dizileri

Bir Kere Başladığınızda Duramayacaksınız: Bağımlılık Yaratma Etkisi Yüksek Son Zamanların En İyi Kore Dizileri

Kore kore dizisi dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 14:01

Atıştırmalıklarınızı hazırlayın çünkü sizi ekran başına kilitleyecek, uyku düzeninizi alt üst edecek, hatta 'Bir bölüm daha izleyip yatarım' diyerek sabahlara kadar uyutmayacak en iyi Kore dizilerini sizler için listeledik. İster aşk dolu romantik anlar arayın, ister nefes kesen aksiyon, isterseniz de gözyaşlarınızı tutamayacağınız dram, bu listemizde her zevke uygun bir şey var. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. My Demon, 2023-

20. My Demon, 2023-

IMDb: 7.8 

Özet: My Demon dizisinde acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir. 

Oyuncular: Kim Yoo-jung, Song Kang, Lee Sang-yi

19. Tale of the Nine Tailed, 2020-

19. Tale of the Nine Tailed, 2020-

IMDb: 7.9 

Özet: Nam Ji-A, ‘Şehrin Efsanelerini Bulmak’ isimli bir televizyon programının yapımcısıdır. O, yaptığı işte yapılmayanın peşinden giden, cesur biridir. Bir gün yaşadığı şehre ‘dokuz kuyruklu tilki’nin geldiğini öğrenir ve onun peşine düşer. Dokuz kuyruklu tilki, kore mitolojisinde yer alan efsanevi bir yaratıktır. Şehirdeki bu yaratığın adı Lee Yeon’dur. O, Baekdudaegan’daki dağlarda yaşayıp orayı yönetmekteydi. Yeni görevi, insanların hayatlarına karışan kargaşayı dünyadan temizlemektir. Nam Ji-A, programına çıkartmak için onun her adımını takip edecektir. 

Oyuncular: Lee Dong-wook, Kim Bum, Kim Yong-ji

18. True Beauty, 2020-2021

18. True Beauty, 2020-2021

IMDb: 8.0 

Özet: Lim Ju-Kyung, lise öğrencisidir. Çok az olduğu için görünüşü hakkında bir karmaşıktı. Çıplak yüzünü gizlemek için, Ju-Kyung her zaman makyaj takıyor. Mükemmel makyaj becerileri onu güzelleştirir ve onun çıplak yüzünü başkalarının önünde gizler. 

Oyuncular: Moon Ga-young, Cha Eun-woo, Hwang In-Youp

17. If You Wish Upon Me, 2022-

17. If You Wish Upon Me, 2022-

IMDb: 8.0 

ÖzetDizi, Yoon Gyeo Rye'nin zorluklarla dolu hayatını anlatmaktadır. Bir olay nedeniyle bakımevinde gönüllü olarak çalışmaya başlar ve bakımevinde çalışırken ölümcül hastaların son dileklerini yerine getirir. 

Oyuncular: Ji Chang-wook, Sooyoung Choi, Sung Dong-il

16. Taxi Driver, 2021-

16. Taxi Driver, 2021-

IMDb: 8.0 

Özet: Konusu: Kim Do Ki, Deniz Harp Okulu’ndan mezunu olan eski bir özel kuvvetler subayıdır. Annesi bir seri katil tarafından öldürüldükten sonra hayatı değişir. Kim Do Ki artık lüks bir taksi şoförüdür ve Rainbow Taxi Company için çalışıyordur. Bu şirket sadece sıradan bir taksi şirketi değildir. Şirket özel bir ‘intikam çağrı’ hizmeti sunmaktadır. Müşterileri intikam almalarını isterlerse ‘Rainbow Taxi’ çalışanları müşterilerinin bu isteklerini yerine getirmektedir. 

Oyuncular: Lee Jehoon, Kim Eui-sung, Pyo Ye-jin

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15. Blind, 2022

15. Blind, 2022

IMDb: 8.0 

ÖzetDizi, haksız yere kurban haline gelen masum insanların ve rahatsız edici gerçeklere gözlerini kapatan sıradan faillerin etrafında dönmektedir. Seri cinayet işlediğinden şüphelenilen bir cinayet masası dedektifi, gerçek suçluyu aramaktadır.

Oyuncular: Taecyeon, Ha Seok-jin, Eun-ji Jung

14. Squid Game, 2021-

14. Squid Game, 2021-

IMDb: 8.0 

Özet: Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, tuhaf bir davet alır. Davette onlara cazip bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları teklif edilir. Teklifi kabul eden oyuncular, yarışmayı kazanırlarsa 40 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacaktır. Ancak ödül cazip olsa da oyunun ölümcül riskleri vardır.

Oyuncular: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Dylan Besseau

13. Beyond Evil, 2021-

13. Beyond Evil, 2021-

IMDb: 8.1 

Özet: Geri dönen bir seri katilin peşine düşmek için her şeyi göze alan iki korkusuz adamın hikâyesi. İkili, katilin kimliğini ortaya çıkarmak için kanıtların gösterdiğinden daha derinlere bakmak zorunda kalır.

Oyuncular: Shin Ha-kyun, Yeo Jin-goo, Choi Dae-hoon

12. The King Eternal Monarch, 2020

12. The King Eternal Monarch, 2020

IMDb: 8.1 

ÖzetDizi, iki farklı paralel dünyada geçmektedir. İnsanların dünyasında serbest kalan şeytan diğer bir paralel dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık olarak Kore İmparatoru Lee Gon paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışır. Bir diğer paralel dünyada, Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır. 

Oyuncular: Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-Hwan

11. Vagabond, 2019

11. Vagabond, 2019

IMDb: 8.1 

Özet: Dizi, gizemli bir uçak kazası soruşturmasına karışan ve daha sonra ülkede yapılan yolsuzluklar hakkında bilgi toplamaya başlayan sıradan bir adamın etrafında dönmektedir. 

Oyuncular: Lee Seung-gi, Bae Suzy, Moon Jeong-Hee

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10. Business Proposal, 2022

10. Business Proposal, 2022
i0.wp.com

IMDb: 8.1 

Özet: Ha-ri arkadaşının yerine gittiği tanışma randevusunda karşısındakini korkutup kaçırmayı planlar. Ama adam onun patronu çıkıp ona evlenme teklif edince iş sarpa sarar. 

Oyuncular: Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-kyu

9. Itaewon Class, 2020

9. Itaewon Class, 2020

IMDb: 8.2 

ÖzetDizi, adaletsiz bir dünyada yükselmeyi başaran inatçı ve cesur bir grup insanın etrafında dönmektedir. Itaewon’da 'Jagga' adlı bir restoran zincirinin sahibi, Jang Dae-Hee ve onun oğlu, Park Sae-Ro-Yi’nin hayatını mahvetmekle kalmaz, babasının ölümüne neden olurlar. Park Sae-Ro-Yi, intikam almak için sahibi oldukları 'Jagga' restoran zincirini yok etmeye karar verir ve aynı bölgede bir restoran açar. 

Oyuncular: Park Seo-joon, Kim Da-mi, Yoo Jae-myung

8. The Devil Judge, 2021

8. The Devil Judge, 2021

IMDb: 8.3 

Özet: Mahkeme sistemi yozlaşmış ve eski moda. İnsanlar kalabalıkları tatmin edebilecek yeni bir sistem arzuluyor. Ancak, kalabalıklar her zaman haklı mıdır? Drama, yargıçların mahkemede insanlar hakkındaki gerçeği nasıl keşfettiklerini gösteriyor. Adalete inanmayan, sadece kalabalığın memnun olacağı kararlar veren bir baş yargıcın etrafında dönüyor. Bir yargıç yardımcısı onun güdülerini sorgulamaya başlar ve gerçeği bulmaya çalışır. 

Oyuncular: Ji Sung, Kim Min-jung, Park Jin-young

7. Youth of May, 2021

7. Youth of May, 2021

IMDb: 8.4 

Özet: Youth of May, 1980'lerde Gwangju Ayaklanması sırasında geçmektedir. Dizide tıp öğrencisi Hwang Hee Tae ile hemşire Kim Myung Hee'nin aşk hikayesini anlatılmaktadır.

Oyuncular: Lee Do-hyun, Go Min-Si, Lee Sang-yi

6. Vincenzo, 2021-

6. Vincenzo, 2021-

IMDb: 8.4 

Özet: 'Vincenzo', örgütü içindeki bir çatışma nedeniyle Kore'ye geri dönen İtalyan avukat Vincenzo Cassano'nun hikayesini anlatıyor. Korece adı Park Joo-Hyung olan Vincenzo Cassano, İtalya’da mafyalara danışmalık yapan bir avukattır. Ancak, mafya grupları arasında bir savaş başlayınca Kore’ye geri döner. Burada, sosyal adaleti kendi yoluyla sağlamaya çalışır. Bu süreçte, aldığı davaları kazanmak için her şeyi yapan Avukat Hong Cha-Young'a âşık olur. Kötü adamların kullandığı yöntemleri kullanarak adaleti birlikte gerçekleştirirler. 

Oyuncular: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Taecyeon

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5. It’s Okay to Not Be Okay, 2020

5. It’s Okay to Not Be Okay, 2020

IMDb: 8.6 

ÖzetDizi, psikiyatri bölümünde çalışan Moon Kang Tae ile popüler ama antisosyal kişilik bozukluğu olan Go Mun Young’un etrafında dönmektedir. Moon Kang Tae’nin aşka ayıracak vakti yoktur. Go Mun Young ise aşk hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Ancak ikisi birbirlerini tanıdıkça yakınlaşır ve aşk sayesinde zorlukların üstesinden gelir. Onlar kayıp ruhlarını ve kimliklerini yeniden keşfederler. 

Oyuncular: Kim Soo-hyun, Seo Ye-Ji, Oh Jung-se

4. Goblin: The Lonely and Great God, 2016-2017

4. Goblin: The Lonely and Great God, 2016-2017

IMDb: 8.6 

Özet: Guardian: The Lonely and Great God olarak da bilinen kore serisidir. Bir goblin olan Kim Shin sevdiği birçok insanın ölümünü görmüştür ve ölümsüz hayatını sonlandırmak istemektedir. Bunun için de insan bir goblin gelinine ihtiyacı vardır ve yüz yılardır bir goblin gelini aramaktadır. Bir gün, amnezyadan (hafıza kaybı) mustarip olan bir ölüm meleği ile tanışır ve birlikte aynı evi paylaşmak zorunda kalır. 

Oyuncular: Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook

3. Mouse, 2021

3. Mouse, 2021

IMDb: 8.7 

Özet: Çılgın bir seri katilin acımasız cinayetleri tüm ulusu korku içinde bırakmış ve kaos hüküm sürmektedir. Adalet arayan çaylak polis memuru Jung Ba Reum, katille yüz yüze gelir. Jung Ba Reum, psikopatla yaşadığı tehlikeli karşılaşmadan sağ kurtulurken, hayatının gözlerinin önünde tamamen değiştiğini fark eder. 

Oyuncular: Lee Seung-gi, Lee Hee-joon, Park Ju-hyun

2. Crash Landing on You, 2019-2020

2. Crash Landing on You, 2019-2020

IMDb: 8.7 

ÖzetDizi, bir Güney Koreli kadın ile bir Kuzey Koreli adamın arasındaki aşk hikâyesini konu almaktadır. Güney Kore'deki bir holdingin mirasçısı olan Yoon Se-Ri yamaç paraşütü yaparken sert rüzgar nedeni ile Kuzey Kore'ye acil iniş yapmak zorunda kalır.

Oyuncular: Hyun Bin, Son Ye-jin, Seo Ji-hye

1. Hospital Playlist, 2020-2021

1. Hospital Playlist, 2020-2021

IMDb: 8.8 

Özet: Hospital Playlist, tıp fakültesini kazandıkları zamandan beri bir arada olan beş doktorun yaşamına odaklanıyor. Doktor olarak göreve başlamalarından yirmi yıl sonra beş arkadaş, aynı hastanede görev yapar. Onların günleri sıradan gibi görünse de doğum ve ölüm arasında birçok sıra dışı ana tanık olurlar.

Oyuncular: Jo Jung-Suk, Yoo Yeon-Seok, Jung Kyung-ho

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mehmet

Bütün resimlere baktım da, hepsi aynı bunların