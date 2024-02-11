Bir Kere Başladığınızda Duramayacaksınız: Bağımlılık Yaratma Etkisi Yüksek Son Zamanların En İyi Kore Dizileri
Bir Kere Başladığınızda Duramayacaksınız: Bağımlılık Yaratma Etkisi Yüksek Son Zamanların En İyi Kore Dizileri
Atıştırmalıklarınızı hazırlayın çünkü sizi ekran başına kilitleyecek, uyku düzeninizi alt üst edecek, hatta 'Bir bölüm daha izleyip yatarım' diyerek sabahlara kadar uyutmayacak en iyi Kore dizilerini sizler için listeledik. İster aşk dolu romantik anlar arayın, ister nefes kesen aksiyon, isterseniz de gözyaşlarınızı tutamayacağınız dram, bu listemizde her zevke uygun bir şey var. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. My Demon, 2023-
19. Tale of the Nine Tailed, 2020-
18. True Beauty, 2020-2021
17. If You Wish Upon Me, 2022-
16. Taxi Driver, 2021-
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15. Blind, 2022
14. Squid Game, 2021-
13. Beyond Evil, 2021-
12. The King Eternal Monarch, 2020
11. Vagabond, 2019
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10. Business Proposal, 2022
9. Itaewon Class, 2020
8. The Devil Judge, 2021
7. Youth of May, 2021
6. Vincenzo, 2021-
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5. It’s Okay to Not Be Okay, 2020
4. Goblin: The Lonely and Great God, 2016-2017
3. Mouse, 2021
2. Crash Landing on You, 2019-2020
1. Hospital Playlist, 2020-2021
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Bütün resimlere baktım da, hepsi aynı bunların