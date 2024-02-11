Bir Kere Başladığınızda Duramayacaksınız: Bağımlılık Yaratma Etkisi Yüksek Son Zamanların En İyi Kore Dizileri

IMDb: 8.6

Özet: Guardian: The Lonely and Great God olarak da bilinen kore serisidir. Bir goblin olan Kim Shin sevdiği birçok insanın ölümünü görmüştür ve ölümsüz hayatını sonlandırmak istemektedir. Bunun için de insan bir goblin gelinine ihtiyacı vardır ve yüz yılardır bir goblin gelini aramaktadır. Bir gün, amnezyadan (hafıza kaybı) mustarip olan bir ölüm meleği ile tanışır ve birlikte aynı evi paylaşmak zorunda kalır.

Oyuncular: Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook