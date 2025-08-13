Bizi Lise Aşkımızla 2 Saniyelik Bakışma İçin Bütün Okulu Turladığımız Günlere Geri Götürecek 15 Film!
Aksiyon, heyecanı tam dorukta yaşatan filmlerin yanında kalbimizi, sakin ve romantik filmlere kaptırdık. Havalı müzik ve arabalarıyla okula giriş yapan çocuklar, podyuma çıkacakmışcasına hazırlanmış genç kızlar ve bütün mahallenin gittiği o lise. Bütün bu malzemelerle harika filmlere ulaşabiliriz. Şimdi gelin, birlikte bizi, lise aşkımızla 2 saniyelik bakışma yaşayabilmek için bütün okulu turladığımız günlere ışınlayan filmleri inceleyelim. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?
1. Bottoms (2023)
2. Honor Society (2022)
3. Senior Year (2022)
4. Crush (2022)
5. Spontaneous (2020)
6. The F**k It List (2020)
7. Sex Appeal (2022)
8. Prom Pact (2023)
9. Incoming (2024)
10. Y2K (2024)
11. Student Body (2022)
12. Sierra Burgess Is a Loser (2018)
13. The Kissing Booth (2018)
14. He’s All That (2021)
15. Candy Jar (2018)
