Bizi Lise Aşkımızla 2 Saniyelik Bakışma İçin Bütün Okulu Turladığımız Günlere Geri Götürecek 15 Film!

Honor, üniversite hayalini gerçekleştirmek için okulun sınırlı Harvard kontenjanına girmeye çalışıyor. Notlarda önünde sadece üç öğrenci var ve hepsini kendi lehine manipüle etmeye karar veriyor. Onlarla arkadaş oluyor, sırlarını öğreniyor, sosyal çevrelerini etkiliyor. Bu süreçte en büyük rakibi Michael’a yaklaşırken ona gerçekten ilgi duymaya başlıyor. Planları ilerledikçe hem kendi değerlerini sorguluyor hem de kontrolü kaybetmeye başlıyor. Finalde, sandığından çok daha büyük bir oyun içinde olduğunu fark ediyor.