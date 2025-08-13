onedio
Bizi Lise Aşkımızla 2 Saniyelik Bakışma İçin Bütün Okulu Turladığımız Günlere Geri Götürecek 15 Film!

Bizi Lise Aşkımızla 2 Saniyelik Bakışma İçin Bütün Okulu Turladığımız Günlere Geri Götürecek 15 Film!

13.08.2025 - 16:01

Aksiyon, heyecanı tam dorukta yaşatan filmlerin yanında kalbimizi, sakin ve romantik filmlere kaptırdık. Havalı müzik ve arabalarıyla okula giriş yapan çocuklar, podyuma çıkacakmışcasına hazırlanmış genç kızlar ve bütün mahallenin gittiği o lise. Bütün bu malzemelerle harika filmlere ulaşabiliriz. Şimdi gelin, birlikte bizi, lise aşkımızla 2 saniyelik bakışma yaşayabilmek için bütün okulu turladığımız günlere ışınlayan filmleri inceleyelim. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

1. Bottoms (2023)

PJ ve Josie, lisede popüler olmayan iki yakın arkadaş olarak hoşlandıkları amigo kızlara yaklaşmak için “kendini savunma kulübü” kuruyor. Dedikodular ve yanlış anlaşılmalar sayesinde kulüp hızla ilgi çekiyor, kızlar ringde dövüşüyor ve yeni arkadaşlıklar doğuyor. Jeff’le yaşanan olaylar, ilişkilerde kırılmalara yol açıyor; Josie Isabel’le yakınlaşıyor. Mezuniyet öncesi rakip okulun tehlikeli planı ortaya çıkınca kulüp birleşiyor, büyük bir saha kavgası patlak veriyor ve sonunda kahraman ilan ediliyorlar.

2. Honor Society (2022)

Honor, üniversite hayalini gerçekleştirmek için okulun sınırlı Harvard kontenjanına girmeye çalışıyor. Notlarda önünde sadece üç öğrenci var ve hepsini kendi lehine manipüle etmeye karar veriyor. Onlarla arkadaş oluyor, sırlarını öğreniyor, sosyal çevrelerini etkiliyor. Bu süreçte en büyük rakibi Michael’a yaklaşırken ona gerçekten ilgi duymaya başlıyor. Planları ilerledikçe hem kendi değerlerini sorguluyor hem de kontrolü kaybetmeye başlıyor. Finalde, sandığından çok daha büyük bir oyun içinde olduğunu fark ediyor.

3. Senior Year (2022)

Stephanie, 2002’de lisenin en popüler kızıyken mezuniyet balosuna haftalar kala bir kaza geçirip komaya giriyor. Yirmi yıl sonra, 37 yaşında uyanıyor ve yarım kalan lise son sınıfını tamamlamaya karar veriyor. Okula geri döndüğünde sosyal medya, influencer kültürü ve yeni kuşak değerleriyle tanışıyor. Eski popülerlik kuralları artık işlemiyor; hem yeniden popüler olmaya hem de mezuniyet kraliçesi olmaya çalışırken dostluk, aşk ve kendini kabul etmenin aslında en önemli şey olduğunu anlıyor.

4. Crush (2022)

Paige, hoşlandığı kız olan Gabriella’ya yakınlaşmak için okulun atletizm takımına katılıyor. Başta tek amacı Gabriella’ya yaklaşmak olsa da antrenmanlarda takım kaptanı AJ ile vakit geçirmeye başlıyor. AJ ile kurduğu bağ, Paige’in duygularını sorgulamasına yol açıyor. Lise rekabeti, arkadaşlık dinamikleri ve ilk aşk heyecanı içinde Paige, gerçek hislerinin peşinden gitmeyi öğreniyor.

5. Spontaneous (2020)

Lise son sınıfta okuyan Mara ve Dylan’ın hayatı, öğrencilerin hiçbir sebep olmadan aniden patlamaya başlamasıyla altüst oluyor. Kaos içinde, ne zaman öleceklerini bilmeden yaşamaya çalışırken birbirlerine aşık oluyorlar. Bu olağanüstü durum, onları hem korkularıyla yüzleştiriyor hem de anın değerini anlamaya zorluyor. Film, kara mizah ile gençlik romantizmini bir araya getiriyor.

6. The F**k It List (2020)

Okulun örnek öğrencilerinden Brett, bir şaka sonucu tüm hayat planını riske atan bir skandala karışıyor. Sosyal medyada patlayan olaydan sonra, hayatta gerçekten yapmak istediği şeylerin bir “yapılacaklar listesi”ni paylaşmaya karar veriyor. Liste, okulda ve ailesinde büyük karmaşa yaratırken, Brett özgürlüğün ve kendi seçimlerinin peşinden gitmenin değerini öğreniyor. Film, lise baskısı, popülerlik ve kimlik arayışını eğlenceli bir dille işliyor.

7. Sex Appeal (2022)

Avery, akademik başarılarıyla tanınan zeki bir lise öğrencisi. Uzaktan ilişki yaşadığı erkek arkadaşıyla ilk deneyimini mükemmel geçirmek isteyen Avery, teorik bilgilerini pratiğe dökmek için en yakın arkadaşını “denek” olarak kullanıyor. Planı ilerledikçe hem kendi duygusal eksikliklerini fark ediyor hem de ilişkilerde mükemmelliğin imkânsız olduğunu öğreniyor. Film, lise mizahı ile romantik karmaşayı bir araya getiriyor.

8. Prom Pact (2023)

Mandy, Harvard’a kabul edilmek için çabalayan hırslı bir lise öğrencisi. Mezuniyet balosunu gereksiz buluyor ama kabul şansını artırmak için popüler basketbol yıldızı Graham’a özel ders vermeye başlıyor. Bu süreçte onunla yakınlaşıyor, kendi ön yargılarını sorguluyor ve dostluğun ile aşkın bazen en beklenmedik yerlerden çıkabileceğini fark ediyor. Film, lise balosu klişelerini tatlı bir romantik komedi havasında işliyor.

9. Incoming (2024)

Lise birinci sınıfa yeni başlayan dört arkadaş, ilk günlerinde popülerlik savaşları, sosyal klikler ve öğretmenlerin tuhaf kurallarıyla boğuşuyor. Her biri farklı hedefler peşindeyken, yanlış anlaşılmalar ve komik olaylar zinciri onları sürekli sorunlara sürüklüyor. Film, okulun ilk gününün kaosunu bol mizah ve gençlik enerjisiyle anlatıyor. Gençlik zamanlarının detaylarını ekranlara yansıtabilen filmler arasında.

10. Y2K (2024)

2000 yılının yılbaşı gecesinde, lise öğrencileri büyük bir parti verirken “Y2K kıyameti” dedikleri teknoloji felaketi gerçekten yaşanmaya başlıyor. Bilgisayarlar, makineler ve elektronik cihazlar kontrolden çıkıyor. Popülerler, dışlananlar ve tüm klikler hayatta kalmak için bir araya gelmek zorunda kalıyor.

11. Student Body (2022)

Lisedeki disiplin kurallarından ve ilgisiz öğretmenlerden sıkılan beş öğrenci, kendi seslerini duyurmak için bir gece okula gizlice girmeye karar veriyor. Amaçları başlangıçta masum bir protesto gibi görünse de olaylar hızla tehlikeli bir hal alıyor. Aralarındaki popüler–ezik ayrımı, eski rekabetler ve gizli ilişkiler yeniden gün yüzüne çıkıyor. Okul binasında mahsur kaldıklarında, hem birbirlerine güvenmek hem de hayatta kalmak için iş birliği yapmak zorunda kalıyorlar.

12. Sierra Burgess Is a Loser (2018)

Sierra, zeki ama popüler olmayan bir lise öğrencisi. Yanlışlıkla popüler bir kızın yerine mesajlaşmaya başlayan Jamey, onu görmeden tanımaya başlıyor. Sierra, gerçek kimliğini gizleyerek bu ilişkiyi sürdürürken popüler rakibi Veronica ile beklenmedik bir iş birliği yapıyor.

13. The Kissing Booth (2018)

Elle, en yakın arkadaşı Lee ile yıllardır sürdürdüğü “arkadaşlık kuralları” listesine uymaya çalışıyor. Ancak Lee’nin ağabeyi Noah’a aşık olunca her şey karışıyor. Gizli buluşmalar, okul dedikoduları ve arkadaşlık sınavları arasında Elle hem aşkını hem de dostluğunu korumaya çalışıyor.

14. He’s All That (2021)

Sosyal medyada popüler bir lise öğrencisi olan Padgett, düşen imajını toparlamak için iddiaya giriyor: Okulun en “görünmez” çocuğunu baştan aşağı değiştirip mezuniyet balosunun kralı yapacaktır. Başlangıçta tamamen imaj odaklı olan bu plan, zamanla beklenmedik duygulara dönüşüyor.

15. Candy Jar (2018)

Lona ve Bennett, farklı sosyal çevrelerden gelen ama okul münazara takımında sürekli rekabet eden iki zeki lise öğrencisi. Birbirlerinden hoşlanmasalar da ulusal yarışmayı kazanmak için birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Süreç içinde rekabetleri yerini karşılıklı saygıya ve beklenmedik bir bağa bırakıyor.

