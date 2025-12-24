onedio
article/share
Milyonlarca Öğrenciyi Üzecek Yaz Tatili Haberi: Üç Aylık Yaz Tatili Kısalıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2025 - 14:38

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite eğitimini 4 yıldan 3 yıla indirecek yeni sistemi duyurdu. 2026-2027 döneminde başlaması hedeflenen modelde, öğrenciler için uzun yaz tatilleri tarih oluyor. Tatilden kısılarak oluşturulacak üçüncü dönemle birlikte eğitimin temmuz ortasına kadar sürmesi planlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitiminde ezber bozacak bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans eğitim süresini dört yıldan üç yıla düşürmeyi hedefleyen çalışmayı kamuoyuna açıkladı. 2026-2027 akademik yılı itibarıyla uygulanması planlanan bu yeni sistem, üniversite öğrencilerinin alışkanlıklarını kökten değiştirecek.

Lise eğitim sürelerinin tartışıldığı bir dönemde gelen bu açıklama ile yükseköğretimde de sürelerin kısalacağı netleşmiş oldu. Prof. Dr. Özvar, eğitimin süresini kısaltırken içerikten ödün verilmeyeceğini vurguladı. Öğrenciler yine aynı sayıda dersi ve krediyi tamamlayacak ancak bu süreç dört yıla yayılmak yerine, daha yoğun bir takvimle üç yılda bitirilecek.

Bu yoğunlaştırılmış program, üniversitelilerin yaz tatili alışkanlıklarını da sona erdirecek. Mevcut güz ve bahar dönemlerine ek olarak sisteme entegre edilecek üçüncü dönem, yaz aylarının da eğitimle geçmesine neden olacak. Yeni kurguya göre üniversiteler eylül ayının başında açılacak, ancak dönem sonu temmuz ayının ortalarını bulacak. Böylece yaz tatilinden alınan süre, üçüncü bir akademik dönem olarak değerlendirilecek.

Özvar, hazırlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine acaba diyoruz yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz? Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isteriz. Yani bir sene içerisinde 3 farklı sömestr mantığı olacak. 14 hafta sürüyor bir yarıyıl eğitimi, bunu biraz daha kısaltacağız ancak öğrencilerin alacağı krediyi, yapacağı projeyi azaltmayacağız. Daha yoğunlaşmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlıyoruz.'

