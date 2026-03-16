onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsrail Başbakanı Netanyahu “Ölmedim” Paylaşımlarına Devam Ediyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 15:44

İçerik Devam Ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında öldürüldüğü iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Dün akşam saatlerinde bir kahveciden kahve alırkenki görüntülerini paylaşan Netanyahu’nun paylaşımlarının yine yapay zeka ile yapıldığı iddia edilmişti. İsrail’in Gazze’deki soykırımının mimarı olan Netanyahu, yaşadığını kanıtlamaya devam ettiği bir paylaşımda daha bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Netanyahu bu sefer kahvecinin çevresinde bulunan insanlarla muhabbet etti.

Kahve aldığı paylaşımla yapay zekâ iddialarını güçlendiren Netanyahu, bu sefer kahvecinin çevresinde bulunan İsrail vatandaşlarıyla sohbet etti.

“Talimatları izleyin ve birlikte kazanın” başlığı ile paylaşılan videolarda Netanyahu bazı kişilerle fotoğraf da çektirdi. Bazı kişilerin askerî kıyafet giymesi de dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın