article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kürt Kadınlarını Aşağılayan Fıkra Nedeniyle Rahmi Koç'a Soruşturma Başlatıldı

Kürt Kadınlarını Aşağılayan Fıkra Nedeniyle Rahmi Koç'a Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.06.2026 - 11:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kürt kadınlarını aşağılayıcı bir 'fıkra' anlatan Rahmi Koç'a soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçu kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rahmi Koç açıklaması geldi. Bakan Gürlek, 'Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz' dedi. Öte yandan Rahmi Koç, özür diledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rahmi Koç'a 'fıkra' nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Rahmi Koç'a 'fıkra' nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İş insanı Rahmi Koç, Kürt kadınlarını aşağılayıcı bir 'fıkra' anlatması nedeniyle tepki çekmişti. Tepkilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçu kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 'Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçu kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Rahmi Koç'un sözleri şöyle oldu👇🏻

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rahmi Koç açıklaması.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rahmi Koç açıklaması.
twitter.com

Bakan Akın Gürlek, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. 

Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'

Rahmi Koç özür diledi.

Rahmi Koç özür diledi.

Rahmi Koç, söz konusu soruşturmanın ardından bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
27
20
9
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın