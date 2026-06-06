Kürt Kadınlarını Aşağılayan Fıkra Nedeniyle Rahmi Koç'a Soruşturma Başlatıldı
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Kürt kadınlarını aşağılayıcı bir 'fıkra' anlatan Rahmi Koç'a soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçu kapsamında re’sen soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rahmi Koç açıklaması geldi. Bakan Gürlek, 'Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz' dedi. Öte yandan Rahmi Koç, özür diledi.
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Rahmi Koç'a 'fıkra' nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Rahmi Koç'un sözleri şöyle oldu👇🏻
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rahmi Koç açıklaması.
Rahmi Koç özür diledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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