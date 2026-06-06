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Rahmi Koç Kimdir, Kaç Yaşında? Rahmi Koç Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı? İşte Hayatı ve Biyografisi

Rahmi Koç Kimdir, Kaç Yaşında? Rahmi Koç Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı? İşte Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 11:45
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Koç Holding'in Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un hayatı, yaşı, aslen nereli olduğu ve kariyer yolculuğu kamuoyu tarafından sıkça merak ediliyor. Ankara'dan İstanbul'a ve oradan uluslararası arenaya uzanan başarılarla dolu bu biyografide; Rahmi Koç'un yönettiği şirketler, aile yaşantısı ve son dönemde basına yansıyan hukuki süreçler hakkında tüm gerçekleri bir araya getirdik. Peki Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında ve hangi şirketleri yönetiyor? İşte dünden bugüne güncel detaylarla Rahmi Koç biyografisi.

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Rahmi Koç Kimdir?

Rahmi Koç Kimdir?

Rahmi Koç, Türk iş insanı ve Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding'in Yönetim Kurulu Onursal Başkanıdır. 9 Ekim 1930 tarihinde dünyaya gelen Koç, holdingin kurucusu Vehbi Koç ile Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisidir. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırseverliği, deniz tutkusu, sanata ve eğitime verdiği desteklerle (örneğin Rahmi M. Koç Müzeleri) tanınan, Türkiye'nin en etkili isimlerinden biridir.

Rahmi Koç Kaç Yaşında? 

9 Ekim 1930 doğumlu olan Rahmi Koç, 2026 yılı itibarıyla 95 yaşındadır.

Rahmi Koç Aslen Nereli?

Rahmi Koç Ankara doğumludur. Babası Vehbi Koç da Ankaralı (Çoraklık semtinden) olup, Koç ailesi aslen Ankaralıdır.

Rahmi Koç'un Kariyer Hayatı

Rahmi Koç'un Kariyer Hayatı

Rahmi Koç, ilköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'de lise eğitimi almıştır. Yükseköğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare (Endüstri Yönetimi) bölümünden mezun olmuştur.

Harp Akademilerinde yedek subay olarak askerlik hizmetini bitirdikten sonra iş hayatına Otokoç şirketinde başlamıştır. Daha sonra Koç Ticaret bünyesine geçmiş, Koç Holding'in merkezinin Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla birlikte İstanbul'a genel koordinatör olarak atanmıştır. İlerleyen yıllarda holdingin yönetimini babası Vehbi Koç'tan devralarak Yönetim Kurulu Başkanı olmuş, 2003 yılında ise bu görevi en büyük oğlu Mustafa Koç'a devrederek Koç Holding Onursal Başkanı ünvanını almıştır.

Denizciliğe olan merakıyla bilinen Koç, 2004 yılında 'Nazenin IV' adlı yelkenlisiyle Atina'dan başlayıp Fenerbahçe Marinası'nda biten ve yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirmiştir.

Rahmi Koç'un Şirketleri

Rahmi Koç'un Şirketleri

Rahmi Koç bireysel olarak tek bir şirketin sahibi olmaktan ziyade, bünyesinde enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans gibi alanlarda şirketler barındıran Koç Holding'in en büyük hissedarlarından ve onursal başkanıdır. Holding şemsiyesi altında; 

Ford Otosan, Tofaş, Fiat, Arçelik, Beko, Tüpraş, Otokar, Aygaz ve Yapı Kredi gibi Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan onlarca şirket bulunmaktadır. Gençlik yıllarında bizzat görev aldığı Otokoç da yine bu çatı altındadır.

Rahmi Koç'un Ailesi: Eşi, Çocukları ve Torunları

Rahmi Koç'un Ailesi: Eşi, Çocukları ve Torunları

  • Anne ve Babası: Vehbi Koç ve Sadberk Koç.

  • Eşi: Çiğdem Simavi (1957 yılında evlenmiş, daha sonra yollarını ayırmışlardır).

  • Çocukları: Rahmi Koç'un bu evlilikten üç oğlu bulunmaktadır. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, mevcut Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve iş insanı / Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'tur.

  • Torunları: Mustafa Koç'un kızları Esra ve Aylin; Ali Koç'un çocukları Sadberk Leyla ve Kerim Rahmi olmak üzere toplam dört torunu vardır.

Rahmi Koç Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı?

Rahmi Koç Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı?

Rahmi Koç hakkında, katıldığı bir etkinlikte anlattığı bir fıkra nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu fıkranın kamuoyunda tepki çekmesi ve çeşitli tartışmalara yol açmasının ardından Rahmi Koç, yaşanan bu durumdan dolayı üzüntüsünü dile getirerek kamuoyundan özür dilemiştir.

Rahmi Koç, açıklamasında şu ifadelere yer vermiştir:

'Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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