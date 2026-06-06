Rahmi Koç Kimdir, Kaç Yaşında? Rahmi Koç Hakkında Neden Soruşturma Başlatıldı? İşte Hayatı ve Biyografisi

Rahmi Koç, ilköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'de lise eğitimi almıştır. Yükseköğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare (Endüstri Yönetimi) bölümünden mezun olmuştur.

Harp Akademilerinde yedek subay olarak askerlik hizmetini bitirdikten sonra iş hayatına Otokoç şirketinde başlamıştır. Daha sonra Koç Ticaret bünyesine geçmiş, Koç Holding'in merkezinin Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla birlikte İstanbul'a genel koordinatör olarak atanmıştır. İlerleyen yıllarda holdingin yönetimini babası Vehbi Koç'tan devralarak Yönetim Kurulu Başkanı olmuş, 2003 yılında ise bu görevi en büyük oğlu Mustafa Koç'a devrederek Koç Holding Onursal Başkanı ünvanını almıştır.

Denizciliğe olan merakıyla bilinen Koç, 2004 yılında 'Nazenin IV' adlı yelkenlisiyle Atina'dan başlayıp Fenerbahçe Marinası'nda biten ve yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirmiştir.