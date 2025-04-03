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Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çiğdem Simavi Ali Koç’un Annesi mi?

Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çiğdem Simavi Ali Koç’un Annesi mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 01:51

İş ve cemiyet dünyasının yakından tanıdığı isim olan Çiğdem Simavi'nin, boykot edilen Espressolab isimli kahve zincirine ziyarette bulunması gündem oldu. Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ, Instagram hesabından ziyarete dair fotoğraflar paylaştı. Bu paylaşımların ardından Çiğdem Simavi'nin kim olduğu ve hayatı merak edildi. Peki, Çiğdem Simavi kimdir, kaç yaşında, nereli? Çiğdem Simavi, Ali Koç’un annesi mi? İşte yanıtı...

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Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

İş dünyasının yakından tanıdığı isim Çiğdem Simavi'nin asıl adı Çiğdem Meserretçioğlu’dur. İzmirin köklü ailelerinden biri olan Meserretçioğlu ailesine mensuptur. Babası İzmir’in ünlü armatörü Avni Nuri Meserretçioğlu'dur. Çiğdem Simavi, Avni Nuri ve Suat Meserretçioğlu çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Çiğdem Simavi’nin doğum tarihine dair net bir kaynak bulunmuyor. Ancak gazeteci Osman Öndeş’in Türk Armatörleri Tarihi isimli eserinde Çiğdem Simavi’nin 8 Ocak 1939 yılında İzmir'de dünyaya geldiği yazmaktadır. 

Çiğdem Simavi, 1960 yılında  Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç ile evlendi. 1974 yılında ise bu evlilik sona erdi. Çiğdem Simavi, ardından Günaydın gazetesinin kurucusu iş insan Haldun Simavi ile 1975 yılında evlilik gerçekleştirdi.

Çiğdem Simavi, Ali Koç'un annesi mi? Çiğdem Simavi'nin çocukları kim?

Çiğdem Simavi, Ali Koç'un annesi mi? Çiğdem Simavi'nin çocukları kim?

Çiğdem Simavi'nin Rahmi Koç ile evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. Çiğdem Simavi, 29 Ekim 1960'ta ilk çocukları Mustafa Koç’u kucağına aldı. Ardından 24 Mart 1962'de Ömer Koç; 2 Nisan 1967 tarihinde ise Ali Koç dünyaya geldi. 

Çiğdem Simavi ve Rahmi Koç’un ilk çocukları Mustafa Koç, 21 Ocak 2016'da 55 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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