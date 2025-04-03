Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çiğdem Simavi Ali Koç’un Annesi mi?
Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Çiğdem Simavi Ali Koç’un Annesi mi?
İş ve cemiyet dünyasının yakından tanıdığı isim olan Çiğdem Simavi'nin, boykot edilen Espressolab isimli kahve zincirine ziyarette bulunması gündem oldu. Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ, Instagram hesabından ziyarete dair fotoğraflar paylaştı. Bu paylaşımların ardından Çiğdem Simavi'nin kim olduğu ve hayatı merak edildi. Peki, Çiğdem Simavi kimdir, kaç yaşında, nereli? Çiğdem Simavi, Ali Koç’un annesi mi? İşte yanıtı...
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Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
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Çiğdem Simavi, Ali Koç'un annesi mi? Çiğdem Simavi'nin çocukları kim?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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