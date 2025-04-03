Çiğdem Simavi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

İş dünyasının yakından tanıdığı isim Çiğdem Simavi'nin asıl adı Çiğdem Meserretçioğlu’dur. İzmirin köklü ailelerinden biri olan Meserretçioğlu ailesine mensuptur. Babası İzmir’in ünlü armatörü Avni Nuri Meserretçioğlu'dur. Çiğdem Simavi, Avni Nuri ve Suat Meserretçioğlu çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Çiğdem Simavi’nin doğum tarihine dair net bir kaynak bulunmuyor. Ancak gazeteci Osman Öndeş’in Türk Armatörleri Tarihi isimli eserinde Çiğdem Simavi’nin 8 Ocak 1939 yılında İzmir'de dünyaya geldiği yazmaktadır.

Çiğdem Simavi, 1960 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç ile evlendi. 1974 yılında ise bu evlilik sona erdi. Çiğdem Simavi, ardından Günaydın gazetesinin kurucusu iş insan Haldun Simavi ile 1975 yılında evlilik gerçekleştirdi.