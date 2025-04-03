Ali Koç’un Annesi Çiğdem Simavi Espressolab’e Gitti: Espressolab’in Sahibi Esat Kocadağ O Anları Paylaştı
Ali Koç’un Annesi Çiğdem Simavi Espressolab’e Gitti: Espressolab’in Sahibi Esat Kocadağ O Anları Paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinin başında kahve zinciri Espressolab geliyor. Özel’in boykot açıklamasının ardından Espressolab “Neden boykot edildiğimizi anlamadık” yazılı bir açıklama paylamış; Bakanlar ve AKP’li vekillerin destek için akınına uğramıştı.
Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi de Espressolab’i ziyaret etti, Esat Kocadağ ile kahve içti. Espressolab’in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaştı.
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Espressolab, CHP’nin boykot listesinin başında geliyor.
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Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi'den Espressolab’e ziyaret.
Esat Kocadağ’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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