Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından İBB Başkanı’na destek için Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar meydanlara akın etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında verilen kararları ve destek eylemlerini görmeyen kanal ile bağlı oldukları kuruluşlara adeta savaş açmıştı. Özel, 24 Mart Pazartesi günü Saraçhane mitinginde boykot edilecek markaları açıklamıştı. Boykot listesinin başında ise Espressolab isimli kahve zinciri geliyordu. Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir daha Espressolab'tan kahve içmiyoruz. Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.”

Espressolab ise “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama paylaşmıştı. Boykot kararı ve Espressolab’in açıklamasının ardından AKP’li isimler kahve zincirine destek amaçlı şubelerine akın etmişti.