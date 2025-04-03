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Ali Koç’un Annesi Çiğdem Simavi Espressolab’e Gitti: Espressolab’in Sahibi Esat Kocadağ O Anları Paylaştı

Ali Koç’un Annesi Çiğdem Simavi Espressolab’e Gitti: Espressolab’in Sahibi Esat Kocadağ O Anları Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 01:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinin başında kahve zinciri Espressolab geliyor. Özel’in boykot açıklamasının ardından Espressolab “Neden boykot edildiğimizi anlamadık” yazılı bir açıklama paylamış; Bakanlar ve AKP’li vekillerin destek için akınına uğramıştı. 

Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi de Espressolab’i ziyaret etti, Esat Kocadağ ile kahve içti. Espressolab’in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaştı.

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Espressolab, CHP’nin boykot listesinin başında geliyor.

Espressolab, CHP’nin boykot listesinin başında geliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından İBB Başkanı’na destek için Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar meydanlara akın etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında verilen kararları ve destek eylemlerini görmeyen kanal ile bağlı oldukları kuruluşlara adeta savaş açmıştı. Özel, 24 Mart Pazartesi günü Saraçhane mitinginde boykot edilecek markaları açıklamıştı. Boykot listesinin başında ise Espressolab isimli kahve zinciri geliyordu. Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir daha Espressolab'tan kahve içmiyoruz. Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.”

Espressolab ise “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama paylaşmıştı. Boykot kararı ve Espressolab’in açıklamasının ardından AKP’li isimler kahve zincirine destek amaçlı şubelerine akın etmişti.

Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi'den Espressolab’e ziyaret.

Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi'den Espressolab’e ziyaret.

Espressolab boykotu pek çok kişi tarafından sürdürülürken Ömer Koç, Mustafa Koç ve Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi, bir ziyaret gerçekleştirdi. Çiğdem Simavi, Espressolab’in Merter şubesini ziyaret ederek Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ ile kahve içti. Esat Kocadağ, Simavi’nin ziyaretini Instagram hesabından “Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” sözleriyle paylaştı.

Çiğdem Simavi’nin ziyareti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Esat Kocadağ’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar şöyle 👇

Esat Kocadağ’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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