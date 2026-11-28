Kendisi Beşiktaş Başkanı olsaydı nasıl bir yol izleyeceğini anlatan Çilingiroğlu, şunları söyledi:

'Mesela ben olsaydım Beşiktaş Kulübü Başkanı, hiç gerek yok abi. En basite baştan başlıyorum; ne kadar uçacaksın? 2 saat. 2 saatte ben Mısır'a giderim. Mısır'a hava güzel, şu anda 25 derece, pırıl pırıl. Yunanistan'a giderim; Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Romanya oraya giderim.'

Programda Aydın Cingöz, Beşiktaş'ın daha önce Macaristan'da oynadığını hatırlatınca Çilingiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hayır, Macaristan yine uzak. Başka bir şey söyleyeyim; uçakla 1,5-2 saatlik yolculuk bunlar yani. Trabzon zaten 1 saat 45 dakika, Batum daha da uzak. Bir de kötü hava şartlarına gidiyorsun. Bir de ötekiler Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği ülkeleri; daha medeni, ne yapacağını biliyorlar, bu tip maçlara açıklar, bilhassa Yunanistan, değil mi? Bu tip onların derbilerinde biliyorsun sıkıntı çıkıyor, polis ona göre deneyimli, tecrübeli. Niye Batum'u seçtin arkadaş?'