Kaya Çilingiroğlu'ndan Batum Olayları İçin Serdal Adalı'ya Sert Sözler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da oynadığı Avrupa Ligi maçında yaşananları değerlendirdi. Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesiyle gölgelenen karşılaşmanın ardından Çilingiroğlu, maçın oynandığı yeri sorguladı. Yorumcu, kulübün önünde başka hangi seçenekler olduğunu da tek tek sıraladı.
"Bu işin tek sorumlusu Beşiktaş Başkanı ve yönetimidir."
"Bilgi için görgü olması lazım."
"Niye Batum'u seçtin arkadaş?"
"Bize yakın ya, burnumuzun dibi."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın