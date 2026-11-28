Ali Engin Gürün ile Yankı: Aşkın, Yalnızlığın ve Söylenemeyenlerin İzinde
“Sevmeden ‘seviyorum’ demek, severken ‘seviyorum’ dememek de vebaldir…”
Bu sözünüzde duyguları ifade etmenin sorumluluğuna dikkat çekiyorsunuz. İnsanlar sevdiklerini söylemekte neden zorlanıyor? Gurur, korku ya da reddedilme ihtimali mi ağır basıyor?
Kaybetme ihtimali, “Ya giderse?” korkusu… Kıyamet! Tabii, bu aşk için, o ilk heyecan için geçerli. Sevmeden “seviyorum” demek, tek taraflı bir çıkar ilişkisi için kurulan bir cümledir ve ayrıca ahlaksızcadır. Severken söyleyememek ise başka bir mesele. Günlük hayatta insanlar birbirlerine sevgilerini söylemek konusunda çok cimri davranıyor.
Aziz milletimiz, ben de dâhil, ilişki özürlüyüz. Konuşmayı, tartışmayı, ilgiyi, merakı kendimize yük görüyoruz. Bunun için de sevmiyorum diyemiyoruz, seviyorum da diyemiyoruz. Bundan dolayı mutsuz evlilikler ve ilişkiler yaşıyoruz.
Engin DAL / Seslenen Adam
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