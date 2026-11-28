Aşkı anlatırken şiirlerinizde huzurdan çok hüzne yer veriyorsunuz. Sizce aşk insanı mutlu eden bir duygu mu, yoksa içinde bir şeyleri eksilten ve yazmaya iten bir hâl mi?

Huzurun olduğu yerde şiir olmaz. Sanatta da olmaz. Tüm sanatlar acıdan ve hüzünden beslenir. Her biri huzura gidecek yolu arar. Yalnız ne acıdır ki huzuru bulan sanattan kopar.

Bir Seslensen şiirinizin dizelerinde sevdaya kendini bırakmakla kuyuya düşmek arasında gidip gelen, korkusunu da saklamayan bir insan var. Bu kararsızlık sizin aşk karşısındaki duygularınızı mı yansıtıyor, yoksa insanın ortak bir hâlini mi anlatıyor?

Genel bir hâl elbette. Beni de kapsayan bir hâl. Korkusunu saklayamıyor ama kendisini saklamış. Galiba hepimiz bir çağrı bekliyoruz. Bunun doğru olup olmadığı tartışılır.

“Yurdu sensin şiirlerin.”

Bir insanın başka bir insanı şiirlerinin yurdu hâline getirmesi oldukça güçlü bir ifade. Sizin için şiirin de bir adresi, kişisi ya da vazgeçilmez bir duygusu var mı?

Yok. Şair yazarken esas merkezi kendisidir. Kimi isterse şiirinin yurdu yapabilir. Tüm şiirlerinde bir kişiyi hedef alırsa şiirden uzaklaşır, nağmeye döner.

Gaflet şiirinizde “Ne sevdim dedim ne de sev dedim.” diyorsunuz. Şiirin sonunda ise “Hayat çok güzelmiş, ben göremedim.” ifadesiyle karşılaşıyoruz. Sizce insan hayatta en çok neye geç kalıyor: Duygularını ifade etmeye mi, karar almaya mı, yoksa hayatı yaşamaya mı?

Geç kalmışsa hepsine. İnsan kendini anlamaya, tanımaya geç kalıyor ve bence en büyük kaybı bu. Kendini tanımamışsa insan, hayatı da kaçırıyor, duyguları da savruk oluyor; bir yere koyamıyor. En çok da kendi tadını çıkaramıyor.

“Hadi hasreti geceye, umudu gündüze yamadık. Yalnızlığı nereye iliştirsek?”