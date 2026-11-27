Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a bildirimde bulunarak araçla bağlantının koptuğunu iletti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekipleri dronla havadan arama çalışmalarına başlarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de sahadaki arama ve inceleme faaliyetlerine katıldı. Çocuklara ve görevlilere en kısa sürede ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.