Bolu Yedigöller Gezisine Giden 10 Çocuk ve 3 Görevliden Haber Alınamıyor
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Kocaeli'den Bolu'ya düzenlenen günübirlik gezinin dönüşünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumda kalan çocukları taşıyan araçla irtibat kesildi. İhbarın ardından ekipler harekete geçerek bölgede arama çalışması başlattı. Bakanlık da gezinin ayrıntılarını ve sahadaki çalışmaları anlatan bir basın açıklaması yayımladı.
Son sinyal Kapankaya Seyir Terası'ndan alındı.
Ekipler havadan ve karadan arama yapıyor.
Bakanlıktan basın açıklaması geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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