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AFAD Depremi Açıkladı: Muğla'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD Depremi Açıkladı: Muğla'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 20:09 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 20:25
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AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Muğla açıklarında Akdeniz'de saat 19.49'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla açıklarında Akdeniz'de saat 19.49'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Muğla açıklarında Akdeniz'de saat 19.49'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.07 km olarak belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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