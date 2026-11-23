Ian Fleming'in yarattığı gizli ajan 007, beyazperdede ilk kez 1962'de Sean Connery'nin canlandırdığı Dr. No ile izleyicinin karşısına çıktı; Connery'nin ardından George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig sırasıyla smokini giydi. Her dönemin kendine ait bir Bond'u, bir tarzı ve bir hayran kitlesi olduğu için hangi aktörün serinin en iyisi olduğu yıllardır sinemaseverleri ikiye bölen bir soru olarak kalıyor. Robert Pattinson'ın yedinci Bond olarak açıklanması bu eski tartışmayı yeniden gündeme taşıyınca oy kullanma sırasını okurlara bıraktık.