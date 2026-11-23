Robert Pattinson Yeni 007 Oldu, Okurlar Gelmiş Geçmiş Bond'u Seçti: Zirvedeki İsim Belli Oldu!
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Amazon MGM Studios'un 16 Kasım'da duyurduğu yeni James Bond, Denis Villeneuve yönetiminde çekilecek filmle 007 koltuğuna oturacak Robert Pattinson oldu. Yeni Bond'un açıklanmasının ardından Onedio okurlarına, Sean Connery'den Daniel Craig'e kadar ekranda 007'yi canlandıran tüm isimler arasından en beğendiklerini sorduk. Oyların yüzdeleri, zirvedeki ismin ikinci ve üçüncü sıradakilerle arasındaki farkı da, listenin en altında kalan isimleri de ortaya koydu.
Kaynak: Onedio
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
James Bond koltuğu 1962'den beri Sean Connery'den Daniel Craig'e uzanan altı farklı aktörün elinden geçti.
Daniel Craig %37 ile zirveye çıkarken Pierce Brosnan %28, Sean Connery %23 ile podyumu tamamladı.
Henüz bir Bond filmi oynamamış Robert Pattinson %6 ile anketin dördüncü sırasında yer aldı.
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