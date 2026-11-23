Sarıyer'de Aslanın Yeri Termal Kameralarla Tespit Edildi: Ekipler Sağ Yakalamak İçin Uyutma Planı Yapıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanın yeri, termal kameralı ekiplerce ormanlık alanda tespit edildi. İstanbul Valiliği, hayvanın zarar görmeden, sağ olarak yakalanması için çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda sürdüğünü duyurdu. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ise bölgedeki vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi.
Uskumruköy'de 112'yi arayan bir kişi aslan gördüğünü söyledi, güvenlik kamerasındaki hayvan dişi aslan olarak değerlendirildi.
Termal kameralarla ormanlık alanda yeri belirlenen aslanın çevresinde çember oluşturuldu.
Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst: “Aslan bulundu, yeri tespit edildi. Yakalanıp uyutulması için bütün ekipler uğraşıyor. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan…”
“Aslan, Abdülkerim Bardakçı’nın” iddiası!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın