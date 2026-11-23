Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi ve kayıtlarda dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti. İstanbul Valiliği, görüntülerin saat 18.00 sıralarında kameralara yansıdığını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise ihbarın saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Jandarma Karakolu personelince ekiplerine iletildiğini belirtti. Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile jandarmanın kayıtların alındığı noktada yaptığı ilk incelemede hayvana rastlanmadı. Bunun üzerine bölgeye termal kameralı ekipler sevk edildi.

Hayvanın bölgedeki müstakil evlerden birinden kaçtığı tahmin ediliyor. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, NTV canlı yayınında kesin bir bilgi olmadığını söyledi: 'Dişi bir aslana benziyor ama başka bir hayvan da olabilir. Yaban bir hayvan olduğu kesin.' Aksu, 2020'de de bir aslanın evde beslendiği haberinin basına yansıdığını hatırlatarak bunun da evde beslenmiş olabileceğine dair görüşler bulunduğunu ekledi.