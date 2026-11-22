Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Tavernada Sahneye Çıktı! Dans Ederken Bir Anda Gömleğini Çıkardı
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Deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bir eğlence mekânındaki görüntüleriyle dikkat çekti. Zorba Taverna'da sahneye çıkan Üşümezsoy, müzik eşliğinde dans ettikten sonra gömleğini çıkarıp kaslarını sergiledi.
KAYNAK: Snob Magazin
Deprem tahminleri ve bilimsel değerlendirmeleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez alışılmışın dışında görüntülerle gündeme geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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