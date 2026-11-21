'Son günlerde Sultanahmet Camii’nde yaptığım paylaşımla ilgili oluşan tartışmaları görüyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki; sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekânı hedef almak değildi.

Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekândaki hijyen ve havalandırma sorunuydu.

Takdir edersiniz ki; Sultanahmet Camii ve Ayasofya, yalnızca bizim tarihî ve kültürel mirasımızın değil, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden biridir. Paylaştığım videoda, bu kıymetli mekânları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişemi dile getirmek istedim.

İfade biçimimin farklı şekillerde yorumlanmış olmasını anlıyorum. Herkesin düşüncesini ifade etme hakkına da saygı duyuyorum.

Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmede hassasiyetimin doğru anlaşıldığını görmek ve dile getirdiğim sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti. Bu konuda en kısa zamanda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum.

Öte yandan eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olmakla birlikte, hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara ilişkin yasal haklarım saklıdır.'