Sultanahmet Camii'nde 'Ayak Kokusu' Paylaşımı: Ünlü Oyuncuya Soruşturma
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Oyuncu Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii'nden bir fotoğraf paylaşarak 'Ayak kokusundan başım döndü' notunu düşmüştü. Söz konusu paylaşıma soruşturma başlatıldı.
"Sultanahmet Camii'ndeki ayak kokusuna çözüm bulun" demişti. Soruşturma başlatıldı.
Çiğdem Batur'dan açıklama: "Sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekânı hedef almak değildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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