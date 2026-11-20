Ünlü Oyuncudan Sultanahmet Camii’nde ‘Ayak Kokusu’ Paylaşımı
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Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii'nde yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ikiye böldü. Batur, paylaşımında 'Ayak kokusundan başım döndü' ifadelerine yer verdi.
Sultanahmet Camii'nden ayak kokusu paylaşımı yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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