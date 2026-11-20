Türk sinemasının hafızalara kazınan romantik yapımlarından biri olan 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisi, üçüncü halkasıyla yeniden beyaz perdeye dönüyor. Yapımcılığını Böcek Film ve Benesta'nın üstlendiği, başrollerini ise Mehmet Günsür ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3, dün akşam gerçekleştirilen görkemli bir gala gecesiyle sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Sanat ve sinema dünyasından pek çok ismin akın ettiği gecenin en çok konuşulan konuğu ise Rodin Erdoğan oldu.