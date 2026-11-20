Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin’in Oğlu Rodin'i Görenler Tanıyamadı
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Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında kameralar karşısına geçti. Kanada'da bulunan annesi Belçim Bilgin'in yerine geceye katılan 17 yaşındaki Rodin, ilk kez röportaj verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Galaya Belçim Bilgin'in yerine oğlu Rodin Erdoğan katıldı.
Magazinden uzak büyüyen Rodin'in son hali dikkat çekti.
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