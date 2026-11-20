Halef Final Yaptı, Zirvede Taşlar Yerinden Oynadı: 19 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Televizyon ekranlarında haftanın en hareketli akşamlarından biri geride kaldı. 19 Kasım 2026 Perşembe gecesi yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları açıklandı. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı'nın final bölümüyle ekranlara veda ettiği akşamda, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin zirvesindeki isimler belli oldu.
'Halef: Köklerin Çağrısı' final yaptı.
Sevdiğim sensin 19 Kasım Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
AB grubunda haber bülteni zirvede.
19 Kasım 2026 Perşembe reyting sonuçları
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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