Total ve ABC1 izleyici gruplarında günün en çok izlenen yapımı Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin oldu. Dizi, her iki kategoride de rakiplerini geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. ATV'nin dikkat çeken yapımı Güneşin Doğduğu Yer Total sıralamasında ikinci basamakta yer alırken, gündüz kuşağının güçlü programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da üst sıralardaki yerlerini korudu. Final bölümüyle veda eden Halef: Köklerin Çağrısı ise her üç kategoride de ilk beş içerisindeki yerini aldı.