Tarihe Kazınacak Benzetme: Wanda Nara ve Icardi İlişkisi Hangi Efsane Dizi Aşkıyla Aynı Seyirde Yaşandı?
Hepimizin gündemine oturan Wanda Nara ve Icardi aşkının sonu hüsranla bitti. Üstelik araya 3. şahıslar da girince ortalık karıştı. Wanda Nara'nın L-Gante ile ilişkisi gündeme bomba gibi yerleşti. En son maçta sakatlık yaşayan ve çapraz bağları kopan Icardi'nin neredeyse başına gelmeyen kalmadı! Wanda'nın bu ilişkide yaşattıkları ve Icardi'nin başına gelenler goygoy malzemesi oldu. Wanda Nara ve Icardi ilişkisi bakın televizyona damgasını vurmuş hangi efsane dizi aşkına benzetildi?
19 Sezondur Devam Eden Arka Sokaklar İlk Yayınlandığında Türkiye Ne Haldeydi?
Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanan Arka Sokaklar dizisi tam 18. yılını kutluyor. Sevilen dizi sezonlar boyunca popülerliğini kaybetmeden reyting başarısını sürdürürken aklımıza Arka Sokaklar'ın ilk bölümünü izlediğimiz o gün geldi. Sıcak bir Temmuz akşamında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ı 18 yıl boyunca devam edeceğini bilmeden izlerken Türkiye ne haldeydi? Altın, Euro, Dolar ne kadardı? Hepsini bu içerikte mercek altına aldık.
Yaprak Dökümü'nde Leyla'yı Gökçe Bahadır Oynamasaydı En İyi Kim Oynardı?
Yıllar geçse de Yaprak Dökümü hala sevenlerinin dilinde. Dizi tarihinin en çok sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Leyla karakteri sosyal medyanın gündeminde. Birçok Yaprak Dökümü seyircisi Gökçe Bahadır'ın Leyla'yı en iyi oynayabilecek oyuncu olduğunu düşünüyor. Gelin, sizinle bir anket yapalım! Eğer Leyla'yı Gökçe Bahadır oynamasaydı, kim en iyi Leyla olurdu? Oylayalım!
Gonca Vuslateri'nin Leyla Dizisinde Her Hafta Yeniden Oscar'lık Oyunculuk Sergilemesi Alkış Topladı!
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi NOW TV'nin en güçlü yapımları arasında yer alıyor. Sezona bomba gibi giren ve güçlü rakiplerine rağmen iyi bir başarı yakalayan dizide Gonca Vuslateri'nin eşsiz performansı çok konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı dans viral olan Vuslateri, bu kez de öfke patlaması sahnesiyle gündem oldu. Sosyal medyada bir kez daha çok konuşulan güzel oyuncu alkış toplamayı başardı. Bakalım bu kez hangi performansla konuşulmuş?
Set Çalışanı, Kamera Şakası Programlarının Kurgu Olup Olmadığını Açıkladı
Dizi ve film setleri sık sık merakımızı cezbediyor. TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın ise bu konudaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yalçın, dizilerdeki merak edilen detayları paylaşırken bu defa kamera şakası programlarına değindi. Kamera şakalarının kurgu olduğunun nasıl anlaşılacağını açıklayan Yalçın, bunun ses sistemiyle anlaşıldığını açıkladı. İşte Yener Yalçın'ın o paylaşımı...
O Paylaşım Kafa Karıştırdı: Sandık Kokusu'na Yeni Oyuncu İddiası
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Senaryo ve oyuncu kadrosunda epey değişikliklerle devam eden Sandık Kokusu'nda yine bomba bir gelişme yaşandı. Dizide Ayça karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'ye partner gelmesi beklenirken oyuncu Pamir Pekin'le setten fotoğraf paylaşması dizinin izleyicilerini şoke etti. İşte o paylaşım...
Torpil İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Feyza Civelek Adını Feriha Koydum'la İlgili İtirafta Bulundu!
Cuma akşamları büyük bir izleyici kitlesini ekrana bağlayan Kızılcık Şerbeti, yüksek reyting oranıyla izlenmeye devam ediyor. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek de torpil iddialarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Annesi Melis Civelek'in dizide senarist olması ve daha önce rol aldığı dizilerde de durumun aynı olması sebebiyle bu iddialara maruz kalan Feyza Civelek, her seferinde iddiaları yalanlıyor. Ancak bu kez onu gündeme getiren şey vermiş olduğu bir röportajda Adını Feriha Koydum ile ilgili söyledikleri.Bakalım Feyza Civelek neler söylemiş?Kaynak: TV Gündemi
Yalı Çapkını'nda Akıbeti Merak Ediliyordu: 'Diyar' Pelin Akil Diziden Ayrılıyor mu?
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla da gündemden düşmüyor. İlk sezondaki muhteşem başarısını daha sonra gösteremese de kemik kitlesini hiçbir zaman kaybetmemişti. Israrla Seyran ve Ferit'in ayrı yazılması izleyicinin tepkisini çekmiş ve bu da izlenmelere yansımıştı. Her sezon olduğu gibi bu sezon da senaristler izleyiciyi dinleyip Seyran ve Ferit'i yeniden bir araya yazmaya başladılar. Ancak bu kez de Diyar'ın akıbetinin ne olacağı kafa karıştırdı.Pelin Akil, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu? Gelin birlikte bakalım...Kaynak: Birsen Altuntaş
Kardeş Payı Dizisi ile Hafızalara Kazınan Çocuk Yıldız Ahmet Arslan, Nemlizade Dizisinin de Yıldızı Çıktı!
Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı Ahmet Arslan büyüdü. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, bugünlerde internet dizisi Nemlizade'de rol alıyor. Ahmet Arslan buradaki oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ahmet Arslan'ın Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Genç oyuncu aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor.
Dizilerin Sezon Finalinde Neden Hep Bir Karakter Ölümle Burun Buruna Geliyor?
Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu final yaparken Görken'in öleceği ihtimali gündeme gelmişti. Kızıl Goncalar'da Cüneyd surlardan atladı mı, sorusu akıllara gelmişti. Bahar dizisinin sezon finalinde de Parla ve Umay trafik kazası geçirmişti; Timur ameliyathanede savaş veriyordu. Tüm bunların bir sebebi var. Televizyonda yayınlanan dizilerin sezon finalinde karakterlerden biri mutlaka ölümle burun buruna geliyor. Bu gerçeğin nedeni ise tahmin ettiğinizden çok daha basit! İşte nedeni...
Müge Anlı'da İlişki Yumağı İçindeki Kadriye Köşeye Sıkıştı: Stüdyoya Polis Çağırdı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi ve oğlu Müge Anlı’nın programına katıldı. Ancak öldürülen adamın en az 2 kadınla daha ilişki yaşadığı öğrenildi. Yayına gelerek hakkındaki şüphelere yanıt veren Ahmet Tuzlu ile ilişki yaşayan kadınlardan Kadriye'nin eşi ve büyük oğlu cinayet şüphesi ile yargılanıyordu. Kadriye sorulara yanıt veremeyince ATV stüdyolarına polis çağırdı.
Nurgül Yeşilçay Neden Dizilerde Oynamadığını Açıkladı: Komedi Dizisi Yokluğuna İsyan Etti!
En son Kanal D'de yayınlanan 'Veda Mektubu' dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay bir süredir ortalıklarda görünmüyor. Sosyal medyada komik paylaşımları ile hayranlarını güldüren güzel oyuncudan şoke eden açıklamalar geldi. 'İnsanlar bana 'Neden dizilerde oynamıyorsun?' diyor çünkü dizi yok...' diyen Yeşilçay, isyan etti. Ekranlara komedi dizisi çekilmemesinden yakınan Yeşilçay'ın açıklamaları dikkat çekti.
Zuhal Topal'ın Sunduğu Yemekteyiz Yarışmasında Büyük Ödülü Kazandıran Taktik!
TV8'de Zuhal Topal'ın sunduğu efsanevi yarışma programı Yemekteyiz, her hafta ilginç misafirleri ile kahkaha şöleni yaşatıyor. Neredeyse rol yaptığına inanacağımız konuklarla Yemekteyiz, her yeni bölümünde şaşırtmaya devam ederken bir Sözlük yazarının yakaladığı açık herkesi şoke etti. Yemekteyiz yarışmasında 1. olmak için yapılması gerekenleri açıklayan yazar, aslında her şeyin ne kadar basit olduğunu kanıtladı. Deneme şansınız olsa 150 bin TL büyük ödül için siz bu hileyi dener miydiniz?