Dizinin 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 20. bölümünde ise denize atlama ve oturma sahnelerinin yapay zeka kullanılarak hazırlandığı görüldü. Özellikle Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Tolga ile Leyla Feray'ın hayat verdiği Kader'in denizdeki anları sosyal medyada gündem oldu.

Ekim ayında kadroya katılan Leyla Feray, dizide Kadir'in ikiz kardeşi Kader Emindağ'ı canlandırıyor. Dizinin çekimlerinin kasım ayında sürdüğü düşünüldüğünde, oyuncuların soğuk suya girmesi yerine bu yolun tercih edilmesi pek çok izleyiciye mantıklı gelmişti.