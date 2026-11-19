Muhtemel Aşk'ta Kadir ve Defne'nin Paris Sahnesinin de Yapay Zekayla Hazırlandığı İddia Edildi
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Show TV'nin dizisi Muhtemel Aşk'ta bu kez Kadir ile Defne'nin Paris'teki sahnesinin yapay zekayla hazırlandığı iddia edildi. Dizi daha önce Kadir'in uçaktan indiği sahne ve Tolga ile Kader'in denizdeki anlarıyla da yapay zeka kullanımı nedeniyle gündem olmuştu. Paylaşılan videoda Eyfel Kulesi ve Seine Nehri manzarası yer alıyor.
Dizideki yapay zeka tartışması, Kadir'in uçaktan indiği sahneyle başlamıştı.
Tolga ile Kader'in denizdeki anları da yapay zekayla hazırlanmıştı.
Şimdi gündemde Kadir ile Defne'nin Paris sahnesi var.
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