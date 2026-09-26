"Kadir" Ekin Koç, Muhtemel Aşk'taki Yapay Zekalı Uçak Sahnesinin Kamera Arkasını Paylaştı

Yayındaki sahnede her şey sıradan bir havalimanı anı gibi görünüyordu. Kadir'in uçaktan indiği anların sonradan oluşturulduğunu tahmin etmek neredeyse imkansızdı. Oyuncunun hareketleri, ışık ve arka plan eklenen uçakla öylesine uyumluydu ki sahne en ufak bir yapaylık hissi uyandırmadı. Aradaki farkı ancak kamera arkası görüntüleri ortaya koyabildi.

Üstelik bu tür sahneler dizi setleri için kolay bir iş değil. Gerçek bir uçağın önünde çekim yapmak izin, zaman ve bütçe açısından zorlu bir süreç anlamına geliyor. Muhtemel Aşk ekibi ise bu yükü yapay zekayla aşmayı tercih etti.