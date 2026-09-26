"Kadir" Ekin Koç, Muhtemel Aşk'taki Yapay Zekalı Uçak Sahnesinin Kamera Arkasını Paylaştı
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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'ta Kadir'in uçaktan indiği sahne yapay zekayla hazırlandı. Kadir'e hayat veren Ekin Koç, o anların kamera arkasını Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerde sahnenin uçak olmadan çekildiği, uçağın ve merdivenlerin sonradan eklendiği görüldü. Ortaya çıkan sonucun aşırı gerçekçi olması ise dikkatten kaçmadı.
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Ekin Koç'un paylaştığı kamera arkası, uçağın ve merdivenlerin sahneye sonradan eklendiğini gösterdi.
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Kamera arkası ile yayınlanan sahne yan yana gelince ortaya çıkan gerçekçilik dikkatten kaçmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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