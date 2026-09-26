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"Kadir" Ekin Koç, Muhtemel Aşk'taki Yapay Zekalı Uçak Sahnesinin Kamera Arkasını Paylaştı

"Kadir" Ekin Koç, Muhtemel Aşk'taki Yapay Zekalı Uçak Sahnesinin Kamera Arkasını Paylaştı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 12:43
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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'ta Kadir'in uçaktan indiği sahne yapay zekayla hazırlandı. Kadir'e hayat veren Ekin Koç, o anların kamera arkasını Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerde sahnenin uçak olmadan çekildiği, uçağın ve merdivenlerin sonradan eklendiği görüldü. Ortaya çıkan sonucun aşırı gerçekçi olması ise dikkatten kaçmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ekin Koç'un paylaştığı kamera arkası, uçağın ve merdivenlerin sahneye sonradan eklendiğini gösterdi.

Ekin Koç'un paylaştığı kamera arkası, uçağın ve merdivenlerin sahneye sonradan eklendiğini gösterdi.

Yaz sezonunda Show TV ekranlarına gelen ve yeni sezonda da yoluna devam eden Muhtemel Aşk'ta dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Dizide Kadir karakterine hayat veren Ekin Koç, Kadir'in uçaktan indiği sahnenin kamera arkasını Instagram hesabından yayınladı. Paylaşım, bu sahnede yapay zeka kullanıldığını gözler önüne serdi.

Görüntülere göre sahne gerçek bir uçak olmadan çekildi. Ekranda izlenen uçak ve merdivenler ise çekimin ardından yapay zekayla sahneye yerleştirildi.

Kamera arkası ile yayınlanan sahne yan yana gelince ortaya çıkan gerçekçilik dikkatten kaçmadı.

Kamera arkası ile yayınlanan sahne yan yana gelince ortaya çıkan gerçekçilik dikkatten kaçmadı.

Yayındaki sahnede her şey sıradan bir havalimanı anı gibi görünüyordu. Kadir'in uçaktan indiği anların sonradan oluşturulduğunu tahmin etmek neredeyse imkansızdı. Oyuncunun hareketleri, ışık ve arka plan eklenen uçakla öylesine uyumluydu ki sahne en ufak bir yapaylık hissi uyandırmadı. Aradaki farkı ancak kamera arkası görüntüleri ortaya koyabildi.

Üstelik bu tür sahneler dizi setleri için kolay bir iş değil. Gerçek bir uçağın önünde çekim yapmak izin, zaman ve bütçe açısından zorlu bir süreç anlamına geliyor. Muhtemel Aşk ekibi ise bu yükü yapay zekayla aşmayı tercih etti.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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