onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ekrana Yapışma ve Bütün Planları İptal Etme Garantili En Sürükleyici 15 Yabancı Dizi

Ekrana Yapışma ve Bütün Planları İptal Etme Garantili En Sürükleyici 15 Yabancı Dizi

dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
16.08.2025 - 12:33

'Bir bölüm izler kalkarım yaa.' yalanına sen de hoş geldin. Hayatımızın her anına dahil olan diziler, bazen bütün hikayesiyle bizi kendine bağlıyor. Bir bakmışsın günün bütün stresi gitmiş. Karakterlerle birlikte gülüyorsun. Heyecanlanıyor, onlarla birlikte ne olacağını bekliyorsun. Şimdi birlikte, en sürükleyici ve en güncel 15 diziyi birlikte inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Shōgun (2024)

1. Shōgun (2024)

1600’lerin Japonya’sında geçen, tam anlamıyla “kılıçlar çekildi, entrikalar başladı” tadında bir dönem hikâyesi. İngiliz denizci John Blackthorne’un Japonya’ya ayak basmasıyla başlıyor ve kendini bir anda feodal savaşların, politik ittifakların ve samuray onurunun tam ortasında buluyoruz. Arka planda Tokugawa Ieyasu’dan esinlenen Toranaga karakteri, taht mücadelesinin kilit ismi olarak öne çıkıyor. Dizinin görselliği film kalitesinde; her sahnede Japon kültürü, gelenekler ve o dönemin sert kuralları hissediliyor. Hem tarih meraklılarını hem de entrika sevenleri ekrana kitliyor.

2. Adolescence (2025)

2. Adolescence (2025)

Netflix’in suç ve dramı harmanladığı bu yapım, küçük bir kasabada lise öğrencisi bir kızın öldürülmesiyle başlıyor. Olay, aynı okulda okuyan beş yakın arkadaşın hayatını altüst ediyor. Her bölümde bu gençlerin geçmişleri, birbirleriyle olan bağları ve sakladıkları sırlar açığa çıkıyor. Hikâye, hem katilin kim olduğunu bulma sürecini hem de ergenlik döneminin getirdiği kimlik arayışını aynı anda işliyor. Tek-sekans çekim tarzı sayesinde izleyici, sanki olayların içindeymiş gibi her adımı takip ediyor.

3. Chief of War (2025)

3. Chief of War (2025)

Dizi, 18. yüzyıl Hawai’sinde geçiyor. Hikâye, kabilelerin güç savaşlarının ortasında, halkını birleştirmeye çalışan savaş lideri Ka’iana’yı takip ediyor. Batılı tüccarlar adalara geldiğinde, gelenekler ile yeni düzen arasındaki çatışma büyüyor. Ka’iana hem kendi kabilesi içinde hem de rakip kabilelerle diplomasi, savaş ve ihanet dolu bir mücadele veriyor.

4. The Pitt (2025)

4. The Pitt (2025)

Pittsburgh’taki büyük bir travma hastanesinin acil servisinde geçen bu dizi, tek bir vardiyayı – tam 15 saati – adım adım anlatıyor. Her bölüm, vardiyanın yaklaşık bir saatini kapsıyor ve izleyiciyi gerçek zaman hissiyle içine çekiyor. Kısıtlı kaynaklarla çalışan doktorlar, hemşireler ve asistanlar; trafik kazalarından silahlı yaralanmalara, kalp krizlerinden beklenmedik doğumlara kadar onlarca kritik vakayla uğraşıyor. Tıbbi aciliyetin yanında ekip üyelerinin kişisel sorunları, mesleki çatışmaları ve etik ikilemleri de hikâyeye heyecan katıyor.

5. The Breakthrough (2025)

5. The Breakthrough (2025)

İsveç yapımı bu suç draması, soğuk bir cinayet dosyasının yıllar sonra yeniden açılmasıyla başlıyor. Merkezde, genetik soy araştırmalarında uzman bir bilim insanı ve tecrübeli bir polis yer alıyor. İkili, DNA verilerini kullanarak hem kimliği meçhul bir katili bulmaya hem de yıllardır kapanmamış bir davayı çözmeye çalışıyor. Soruşturma ilerledikçe, eski tanıklar, aile sırları ve toplumun karanlıkta kalmış yüzü ortaya çıkıyor. Gerçek olaylardan esinlenen hikâye, hem polisiye merakını hem de bilimsel detayları dengeli bir şekilde sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Glass Dome (2025)

6. The Glass Dome (2025)

Camilla Läckberg imzalı bu mini dizi, İsveç’in sakin bir kıyı kasabasında işlenen gizemli bir cinayetle açılıyor. Olayın merkezinde, geçmişte kendi travmalarıyla yüzleşememiş bir kadın polis ve kasabada herkesin sırlarını bilen ama kimseye güvenmeyen bir gazeteci var. İkili, cinayeti çözmeye çalışırken kasabanın göründüğünden çok daha karanlık ilişkiler ağı ortaya çıkıyor.

7. Dept. Q (2025)

7. Dept. Q (2025)

Danimarka yapımı bu suç draması, Kopenhag polisinin yıllardır çözülmemiş davaları ele alan özel bir biriminde geçiyor. Birimin başındaki dedektif Carl Mørck, hem mesleki hayal kırıklıkları hem de kişisel sorunlarıyla boğuşurken, yardımcısı Assad’la birlikte tozlu dosyalardaki cinayetleri ve kayıp vakalarını yeniden araştırıyor. Her dosya, geçmişten bugüne uzanan karanlık sırlar ve beklenmedik bağlantılar ortaya çıkarıyor.

8. The Assassin (2025)

8. The Assassin (2025)

Eski hayatını geride bırakıp sessizliğe sığınan emekli suikastçı Julie, yıllar sonra kapısında beliren oğlu Edward’la geçmişine yeniden çekilir. Ancak bu karşılaşma, sadece ailece hasret giderecekleri bir buluşma değil; eski düşmanların uyanmasına sebep olan bir kıvılcımdır. Yunanistan’ın dingin sahillerinde geçen hikâye, kısa sürede silah sesleri, hesaplaşmalar ve saklı sırlarla dolu bir kovalamacaya dönüşür.

9. Hostage (2025)

9. Hostage (2025)

Netflix’in politik gerilim dizisi Hostage, Londra’da bir akşamüstü başbakanın katıldığı özel bir etkinliğin silahlı baskınla altüst olmasıyla başlıyor. Saldırganlar, içerideki herkesi rehin alırken dışarıda güvenlik güçleri ve hükümet arasında gergin bir pazarlık başlıyor. Olayın merkezinde, hem kriz anını yönetmek zorunda kalan Başbakan Elizabeth Taylor (Suranne Jones) hem de rehinelerin güvenliğinden sorumlu başmüzakereci Jean Moreau (Julie Delpy) var.

10. The Night Agent (2025)

10. The Night Agent (2025)

FBI ajanı Peter Sutherland, Beyaz Saray’ın bodrum katındaki acil telefon hattını korurken ilk sezonda ülke çapında bir komplonun içine çekilmişti. İkinci sezonda ise hikâye, çok daha tehlikeli bir boyuta taşınıyor. Bu kez Peter, uluslararası bir suikast planını ortaya çıkarmak için Avrupa’ya uzanan bir göreve çıkıyor. Yeni müttefikler, güvenilmez iş birlikleri ve geçmişinden gelen gölgeler, adım adım hem davayı hem de hayatını tehdit ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Fallout (2024)

11. Fallout (2024)

Aynı isimli efsanevi video oyun serisinden uyarlanan Fallout, nükleer felaket sonrası yerin altında “Vault” adı verilen sığınaklarda yaşayan insanların hikâyesini anlatıyor. 200 yıl sonra, dışarı çıkmak zorunda kalan sakinler, radyasyonla bozulmuş yaratıklar, çorak topraklarda hayatta kalmaya çalışan gruplar ve tehlikeli haydutlarla dolu bir dünyayla yüzleşiyor. Ana karakter Lucy, ilk kez gördüğü bu acımasız dünyada hem ailesini bulmaya hem de hayatta kalmaya çalışıyor.

12. 3 Body Problem (2024)

12. 3 Body Problem (2024)

Liu Cixin’in ödüllü bilim kurgu romanından uyarlanan bu dizi, Çin Kültür Devrimi sırasında yapılan bir bilimsel keşfin onlarca yıl sonra tüm insanlığı etkileyen bir krize dönüşmesini konu alıyor. Dünya dışından gelen bilinmeyen bir uygarlıkla ilk temas, bilim insanlarının peş peşe intihar etmesi ve fizik kurallarının bozulduğu gizemli olaylar zinciri… Tüm bu kaosun ortasında, bir grup bilim insanı gerçeği çözmek ve yaklaşan felaketi durdurmak için zamana karşı yarışıyor.

13. Ripley (2024)

13. Ripley (2024)

Patricia Highsmith’in ünlü romanından uyarlanan bu psikolojik gerilim, küçük dolandırıcılıklarla hayatını sürdüren Tom Ripley’in, zengin bir adamın oğlunu İtalya’dan geri getirmesi için işe alınmasıyla başlıyor. Ancak Tom, gittiği yerde ihtişamlı bir yaşamın cazibesine kapılıyor ve hem kimliğini hem de hayatını ele geçirmek istediği Dickie Greenleaf’in etrafında tehlikeli bir oyun kuruyor. Gri tonlardaki sinematografisi, yavaş yavaş yükselen gerilimi ve karakterlerin psikolojik çatışmaları, izleyeni adeta İtalya’nın dar sokaklarında dolaştırırken her an tedirgin tutuyor.

14. Mr. & Mrs. Smith (2024)

14. Mr. & Mrs. Smith (2024)

2005 yapımı filmin modern uyarlaması olan bu Prime Video dizisi, birbirini tanımayan iki ajanın sahte bir evlilik kimliği altında tehlikeli görevler yürütmesini konu alıyor. John ve Jane Smith, farklı geçmişlere sahip olsalar da aynı çatı altında hem “evli çift” rolünü sürdürmek hem de dünyanın dört bir yanındaki yüksek riskli operasyonları tamamlamak zorunda. Görevler ilerledikçe aralarında gerçek bir bağ oluşurken, hem dış tehditler hem de kendi sırları ilişkilerini test ediyor. Aksiyon sahneleriyle temposunu yüksek tutarken, çiftin dinamiği ve diyalogları da hikâyeye eğlenceli bir hava katıyor.

15. The Gentlemen (2024)

15. The Gentlemen (2024)

Guy Ritchie’nin aynı isimli filminden uyarlanan bu Netflix dizisi, lüks malikânelerin ve İngiliz aristokrasisinin görkemli dünyasının altında dönen kirli işlere odaklanıyor. Eddie Horniman, babasından devasa bir malikaneyi miras aldığında bunun sadece gösterişli bir ev olmadığını, aynı zamanda büyük bir uyuşturucu imparatorluğunun kalbi olduğunu öğreniyor. Eddie, hem bu tehlikeli mirası kontrol altında tutmaya hem de kendi hayatını korumaya çalışırken, rakip çeteler, entrikalar ve beklenmedik ittifaklar arasında sıkışıp kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın