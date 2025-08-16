Ekrana Yapışma ve Bütün Planları İptal Etme Garantili En Sürükleyici 15 Yabancı Dizi

Netflix’in suç ve dramı harmanladığı bu yapım, küçük bir kasabada lise öğrencisi bir kızın öldürülmesiyle başlıyor. Olay, aynı okulda okuyan beş yakın arkadaşın hayatını altüst ediyor. Her bölümde bu gençlerin geçmişleri, birbirleriyle olan bağları ve sakladıkları sırlar açığa çıkıyor. Hikâye, hem katilin kim olduğunu bulma sürecini hem de ergenlik döneminin getirdiği kimlik arayışını aynı anda işliyor. Tek-sekans çekim tarzı sayesinde izleyici, sanki olayların içindeymiş gibi her adımı takip ediyor.