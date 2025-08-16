Ekrana Yapışma ve Bütün Planları İptal Etme Garantili En Sürükleyici 15 Yabancı Dizi
'Bir bölüm izler kalkarım yaa.' yalanına sen de hoş geldin. Hayatımızın her anına dahil olan diziler, bazen bütün hikayesiyle bizi kendine bağlıyor. Bir bakmışsın günün bütün stresi gitmiş. Karakterlerle birlikte gülüyorsun. Heyecanlanıyor, onlarla birlikte ne olacağını bekliyorsun. Şimdi birlikte, en sürükleyici ve en güncel 15 diziyi birlikte inceleyelim.
1. Shōgun (2024)
2. Adolescence (2025)
3. Chief of War (2025)
4. The Pitt (2025)
5. The Breakthrough (2025)
6. The Glass Dome (2025)
7. Dept. Q (2025)
8. The Assassin (2025)
9. Hostage (2025)
10. The Night Agent (2025)
11. Fallout (2024)
12. 3 Body Problem (2024)
13. Ripley (2024)
14. Mr. & Mrs. Smith (2024)
15. The Gentlemen (2024)
