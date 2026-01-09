İclal Aydın '38 Yaş' Fotoğrafını Paylaştı, Cem Yılmaz’a Rest Çekti!

Aydın, 38 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu benim 38.yaşımdan bir fotoğraf. Bir tatil akşamında. Filtresi yok. Hayatımın, dönüşümün, büyümenin ilk yarısına gelmemişim bile. Hatırlıyorum “daha yeni başlıyorum” diye düşünüyordum o yıl.

Sözüne kulak verilen bir erkeğin 38 yaşındaki kadınlara “ölmek üzere” demesi.. ne bileyim. Tatsız. Hiç komik değil. Hiç.Ve çok üzücü. Kim güldü buna? Böyle düşünen “kaba-baskın-vahşi” adamlar. Söylenmek herkesin en kolayı, asıl iş “güzel söyleyebilmekte”