İclal Aydın '38 Yaş' Fotoğrafını Paylaştı, Cem Yılmaz’a Rest Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.01.2026 - 14:50

Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan CMXXIV gösterisindeki “38 yaş” esprisi sosyal medyada kadınları ayağa kaldırmıştı. Tepkiler büyürken, eski sevgilisi Necla Karahalil de imalı bir paylaşımla Yılmaz’a göndermede bulunmuştu. Bu kez tartışmaya İclal Aydın dahil oldu. 38 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşan Aydın, “Bu hiç komik değil” diyerek veryansın etti. 

İşte detaylar👇

Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisi, 31 Aralık gecesi Netflix’te yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündemin tam ortasına oturdu.

Gösteride geçen “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar; 38 ölmek üzere” esprisi özellikle kadın izleyicilerin tepkisini çekti. Kısa sürede X’te binlerce paylaşım yapıldı, tartışma büyüdü.

Tartışmaya ünlülerden ilk dahil olan isim ise İrem Derici oldu. Derici, Cem Yılmaz’ı savunarak “38’im, taş gibiyim, hayatımın en enerjik dönemindeyim. Bunun adı mizah” diyerek eleştirenlere tepki gösterdi.

Ancak asıl dikkat çeken hamle, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl yollarını ayırdığı eski sevgilisi Necla Karahalil’den geldi.

Karahalil, sosyal medya hesabında “Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı” yönündeki bir haberi paylaşıp altına “Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır” notunu düştü. Bu paylaşım, Yılmaz’a gönderme olarak yorumlandı ve çok konuşuldu.

Tartışmaya son olarak ünlü oyuncu İclal Aydın dahil oldu.

Aydın, 38 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu benim 38.yaşımdan bir fotoğraf. Bir tatil akşamında. Filtresi yok. Hayatımın, dönüşümün, büyümenin ilk yarısına gelmemişim bile. Hatırlıyorum “daha yeni başlıyorum” diye düşünüyordum o yıl.

Sözüne kulak verilen bir erkeğin 38 yaşındaki kadınlara “ölmek üzere” demesi.. ne bileyim. Tatsız. Hiç komik değil. Hiç.Ve çok üzücü. Kim güldü buna? Böyle düşünen “kaba-baskın-vahşi” adamlar. Söylenmek herkesin en kolayı, asıl iş “güzel söyleyebilmekte”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
