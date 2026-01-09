İclal Aydın '38 Yaş' Fotoğrafını Paylaştı, Cem Yılmaz’a Rest Çekti!
Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan CMXXIV gösterisindeki “38 yaş” esprisi sosyal medyada kadınları ayağa kaldırmıştı. Tepkiler büyürken, eski sevgilisi Necla Karahalil de imalı bir paylaşımla Yılmaz’a göndermede bulunmuştu. Bu kez tartışmaya İclal Aydın dahil oldu. 38 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşan Aydın, “Bu hiç komik değil” diyerek veryansın etti.
Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisi, 31 Aralık gecesi Netflix’te yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündemin tam ortasına oturdu.
Ancak asıl dikkat çeken hamle, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl yollarını ayırdığı eski sevgilisi Necla Karahalil’den geldi.
Tartışmaya son olarak ünlü oyuncu İclal Aydın dahil oldu.
