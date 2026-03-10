onedio
Bakan Yusuf Tekin Üniversiteye Başlama Yaşının 15’e Düşürülmesi İçin Çalışma Yaptıklarını Açıkladı

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2026 - 18:03

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyanın birçok yerinde bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla yükseköğretime başlama yaşının düştüğünü söyleyerek, “Biz de 15-16 yaşında üniversiteye başlanabilir mi diye çalışma yapıyoruz. Bu, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla olabilecek bir şey. Bunları tartışıyoruz ve kamuoyunu takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bir televizyon programında gündeme dair yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

Bakan Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi konusundaki kamuoyundaki tartışmaları dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dünyada birçok ülkede yükseköğretime başlangıç yaşının düştüğüne dikkat çeken Tekin, “Biz de bakanlık olarak yükseköğretime başlangıç yaşını 15-16’ya çekebilir miyiz diye çalışmalar yapıyoruz. 12 yıl zorunlu eğitimin düşürülmesi için kamuoyundaki tartışmaları yakından takip ediyoruz. Her fikre önem veriyoruz. Bizim çalışmalarımız devam ediyor ama tabii ki takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olacak.” dedi.

Dünya ülkelerinde kaç yaşında yükseköğretime başlanıyor?

Dünya genelinde yükseköğretime başlama yaşı, eğitim sistemlerinin yapısına göre farklılık gösteriyor. İskoçya ve Rusya gibi ülkeler 16 ile 17 yaş aralığıyla en erken başlangıç yapılan bölgeler olarak öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da üstün başarılı öğrenciler “erken kayıt” imkânlarıyla 17 yaşında üniversite sıralarına oturabilirken, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de mezuniyet yaşının düşüklüğü dikkat çekiyor. Buna karşın İskandinav ülkeleri ve zorunlu askerlik uygulayan İsrail gibi devletlerde akademik hayatın başlangıcı 19-21 yaşlarına kadar sarkabiliyor.

