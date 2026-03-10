Bakan Yusuf Tekin Üniversiteye Başlama Yaşının 15’e Düşürülmesi İçin Çalışma Yaptıklarını Açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyanın birçok yerinde bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla yükseköğretime başlama yaşının düştüğünü söyleyerek, “Biz de 15-16 yaşında üniversiteye başlanabilir mi diye çalışma yapıyoruz. Bu, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla olabilecek bir şey. Bunları tartışıyoruz ve kamuoyunu takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bir televizyon programında gündeme dair yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.
Dünya ülkelerinde kaç yaşında yükseköğretime başlanıyor?
