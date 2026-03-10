Bakan Yusuf Tekin Üniversiteye Başlama Yaşının 15’e Düşürülmesi İçin Çalışma Yaptıklarını Açıkladı

Dünya genelinde yükseköğretime başlama yaşı, eğitim sistemlerinin yapısına göre farklılık gösteriyor. İskoçya ve Rusya gibi ülkeler 16 ile 17 yaş aralığıyla en erken başlangıç yapılan bölgeler olarak öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da üstün başarılı öğrenciler “erken kayıt” imkânlarıyla 17 yaşında üniversite sıralarına oturabilirken, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de mezuniyet yaşının düşüklüğü dikkat çekiyor. Buna karşın İskandinav ülkeleri ve zorunlu askerlik uygulayan İsrail gibi devletlerde akademik hayatın başlangıcı 19-21 yaşlarına kadar sarkabiliyor.