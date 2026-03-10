onedio
Afrika'yı Gezerken Bir Kabile Etkinliğine Katılan Kadın Yaşadığı Zor Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
10.03.2026 - 19:00

Afrika dünyanın en ilginç yaşam tarzlarına sahip olan bölgelerinden biri. Bu yüzden yıllardır pek çok gezginin uğrak noktası. Kendine özgü yaşam tarzı ve kültürleri ile Afrika, gezginlere bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor. Pek çok gezgin Afrika'yı gördükten sonra yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini söylüyor.

Bir kadın Afrika gezisi sırasında bir kabile etkinliğine dahil oldu. Yaşadığı zor anları takipçileriyle paylaştı. İzleyenlerin şaşkına döndüğü video sosyal medyada da viral oldu.

Bu törenler son yıllarda turizme açıldı.

Bu törenler son yıllarda turizme açıldı.

Aslında Afrika'nın oldukça kapalı, kendi kültürlerini koruyan, izole bir hayatları vardı. Turistlerin bölgeye olan ilgisiyle birlikte onların da yaşam tarzı değişti. Bir yandan turistlerin bu ilgisine karşılık verirken bir yandan kültürlerini korumaya çalışan topluluklar, çoğunlukla turistlere ve onların hayat tarzlarına alışsa da hala görmek istemediğiniz olaylar ve durumlar yaşanabiliyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
