Sevgili Yay, bugün iş hayatında yoğun bir tempo seni bekliyor. Üstelik her yoğunlukta yeni fırsatlar da keşfedeceksin. Bu arada sabah saatlerinde, belki de bir süredir üzerinde çalıştığın bir proje veya görev, beklediğinden daha hızlı ilerleyebilir. Zira Jüpiter'in Yengeç burcunda gerçekleşen hareketi seni bir hayli destekliyor.

Günün ikinci yarısında ise fikirlerinin dikkat çektiğini ve sürpriz desteklerin geldiğini görebilirsin. Tabii bu durumda yaratıcı hamlelerin de seni ön plana çıkarabilir. Aman dikkat bu süreçte hızlı hareket etmek oldukça kritik olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Jüpiter'in enerjisi seni saracak ve gizemli hislere kapılacaksın. Dikkatli ol bu süreçte duygulardan ziyade dürtüler ve tutkular seni harekete geçirecek. İşte bu yasak bir aşkın, gizli duyguların ve tehlikenin sesi olacak. Şimdi 'Aşkın ritmi mi, yoksa adrenalin mi?' dersek, adrenalinden besleneceğini tahmin ediyoruz. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…