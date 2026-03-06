Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki hareketlilik senin için birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Güneş ve Merkür'ün Balık burcunda kavuşması, yani Merkür Cazimi'nin gerçekleşmesi, iletişim konusunda sana güçlü bir ifade kabiliyeti armağan ediyor. Bu durum, yazışmaların, başvuruların ve görüşmelerin için ideal bir ortam yaratıyor.

Sıkı dur, bu dönemde söylediklerinin etkileyiciliği ve çarpıcılığı da tavan yapacak. Tabii görüşmeler ve konuşmalar yüz yüze olmak zorunda değil. Bu yüzden gün içinde kısa bir yolculuk planı ya da önemli bir telefon konuşması gündemini işgal edebilir. Zihnini hızlandıran bu durumlar, sezgilerini de güçlendirebilir. Doğru kelimeyi bulup kullanman ise önündeki kapılar ardına kadar açılacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise iletişimin ön planda olduğunu görüyoruz. Belki de uzun zamandır ertelediğin bir konuşmayı bugün yapabilirsin ve sonuçlarının düşündüğünden daha olumlu olabileceğine odaklanmalısın. Mesajlaşmaların da yoğunlaşacağı bir gün olabilir. Belki de bir anda sık sık iletişim kurduğun biriyle bağın derinleşebilir. İşte bu senin için aşkın yeni hali olabilir. Kendini ona kaptırmaya hazır mısın, peki? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…