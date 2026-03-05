Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs, Koç burcuna geçiş yapıyor ve bu da senin bilinçaltını harekete geçiriyor. İş yerinde, kontrolün dışında gelişen bazı olaylar seni derin düşüncelere itebilir. Belki bir meslektaşının gizli planı, belki de bir kulis konuşması... Ya da belki de perde arkasında seni bekleyen bir teklif... Ancak bugün aceleci olmamalı, senin strateji belirlemeli ve gözlem yapmalısın.

Maddi konularda ise sezgilerin bugün seni yönlendirecektir. İçine sinmeyen hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünme. Özellikle öğleden sonra karşına çıkabilecek cazip bir teklif, detaylarını ve küçük yazılarını mutlaka kontrol etmen gerektiğini unutma. Venüs, sana bugün perde arkasında da güçlü olmayı öğretiyor. Sen de bazen kazanmak için hemen öne atılmamak gerektiğini hatırla.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişten biri, belki de bir mesaj ya da bir sosyal medya hareketiyle, zihnini kurcalayabilir. Ancak hemen adım atmamalısın. Karşı tarafın niyetini ve samimiyetini iyi ölçmelisin. Kendi iç dünyanda huzuru bulman gereken bir aşamadasın. Bu akşam, kendine biraz zaman ayır ve kendi iç dünyanda huzuru bulmaya çalış. Böylece kalbinin sesini de dinleyebilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…