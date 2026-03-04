Şeyma Subaşı, Oruç Tutup Tutmadığını Açıkladı

onedio
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.03.2026 - 21:59

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken, en son da markasının çalışanlarına verdiği iftar yemeğiyle gündeme oturan Şeyma Subaşı, takipçilerinden gelen oruçlu olup olmadığı sorusuna net cevap verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına verdiği davetle gündem olmuştu.

Birkaç hafta önce Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, ünlülere yönelik düzenlenen, kendi adının da geçtiği operasyondan sonra tövbe sürecine girdiğini açıklamış ve dini paylaşımlarıyla öne çıkmıştı. 

Şimdilerde İstanbul ve kızının keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, birkaç gün önce markasının çalışanlarına verdiği iftar yemeğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer "deli gibi merak edenlerin" oruç sorusunu yanıtladı.

Bugünü sanata ayıran ve resim yaptığı videolar paylaşan Şeyma Subaşı, takipçilerinden gelen 'oruçlu olup olmadığı' sorusuna net cevap verdi. 

'Deli gibi merak edenlere ve soranlara cevabım...' diyen Şeyma Subaşı, Evet, her gün... Sahur ve iftar' ifadelerini kullandı.

